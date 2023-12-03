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Vali Erkan Kılıç, Fikret Çıracı'nın Cenaze Törenine Katıldı

Vali Erkan Kılıç, Fikret Çıracı'nın Cenaze Törenine Katıldı

Bolu Barosu üyesi ve aynı zamanda Ak Parti İl Başkan Yardımcısı olan Avukat Fikret Çıracı'nın vefat haberi, Bolu'da büyük bir üzüntü yarattı. Bolu Valisi Erkan Kılıç, bu acı kaybın ardından harekete geçti ve Fikret Çıracı'nın cenaze törenine katıldı.

Vali Kılıç, Taziye ve Başsağlığı Mesajını İletti

Vali Erkan Kılıç, cenaze namazı için Fatih Camisi'ne gitti ve burada Fikret Çıracı'nın babası Ahmet Çıracı'ya baş sağlığı ve taziyelerini iletti. Merhum Fikret Çıracı için dualar eden Vali Kılıç, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

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Yoğun Katılım

Cenaze namazı, öğle namazının ardından kılınırken, çok sayıda Hakim, Savcı, Avukat, Çıracı Hukuk Bürosu çalışanları, AK Parti'nin tüm teşkilatları ve sevenleri cenaze törenine katıldı. Bu yoğun katılım, Fikret Çıracı'nın ne kadar sevildiğini ve sayıldığını gösterdi.

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Fikret Çıracı'nın kaybı, Bolu'da hukuk camiası ve siyaset dünyası için büyük bir eksiklik oluşturacak. Vali Kılıç'ın katılımı ve taziye mesajı, merhumun anısına saygının bir göstergesi olarak hafızalarda kalacaktır.

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