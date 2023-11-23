Yağmur sonrası Ormanya'da mantar avı etkinliği

Yağmurların başlamasıyla birlikte, mantar avcıları ve doğa severler, Kocaeli'nin eşsiz doğal yaşam alanı Ormanya'da bir araya geldi.

Üçüncü kez düzenlenen mantar avı etkinliği, katılımcılara doğayla baş başa kalmak ve mantarların gizemli dünyasını keşfetmek için benzersiz bir fırsat sundu.

Mantar Avcılığında Üçüncü Buluşma

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen mantar avı etkinliği, İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ergün Bacak'ın rehberliğinde gerçekleşti. Türkiye'nin en büyük doğal yaşam alanlarından biri olan Ormanya'da yapılan etkinlik, katılımcılara mantarların gizemli dünyasını tanıma fırsatı verdi. Etkinlik, doğa severlerin ilgisini çekerek, mantar avcılığına olan merakı artırdı.

Ormanya'nın Patikalarında Mantar Avı

Katılımcılar, hasır sepetlerle donatılarak Ormanya'nın patikalarında mantar arayışına çıktı. Rehberler eşliğinde yapılan bu keşif yürüyüşü, katılımcılara çeşitli mantar türlerini tanıma imkanı sağladı. Etkinlik boyunca, Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nın zengin biyoçeşitliliği hakkında bilgiler verildi, böylece katılımcılar doğal yaşamı daha yakından tanıma şansı buldu.

20 Çeşit Mantar Türü ve Doğadaki Önemleri

Bal mantarı gözlemleri sırasında, bu mantarın doğadaki rolü ve diğer mantar türleriyle olan etkileşimleri hakkında bilgiler paylaşıldı. Etkinlik boyunca 20 çeşit mantar türü teyit edildi ve katılımcılara yenilebilen ve yenilemeyen mantarlar hakkında önemli bilgiler verildi. Karaebişke, köygöçüren, tellice, bal mantarı, kükürt öbeği, russula, çayır mantarı, puf mantarı, şemsiye mantarı, mavi cincile, sığır dili, borazan ve kazayağı gibi türler, etkinlikte sıkça gözlemlenen mantarlar arasında yer aldı.

Doğa Severler İçin Eşsiz Bir Deneyim

Ormanya'da düzenlenen mantar avı etkinliği, doğa severler için eşsiz bir deneyim sunuyor. Katılımcılar, doğanın sunduğu bu zenginlik içinde hem öğreniyor hem de doğayla iç içe vakit geçirme şansı buluyor. Etkinlik, mantarların ekosistemdeki rolünü anlamak ve doğal yaşamın korunmasının önemini vurgulamak açısından büyük önem taşıyor. Ormanya, bu tür etkinliklerle doğa bilincini artırarak, katılımcılara doğayla bütünleşme ve öğrenme fırsatı sunuyor.