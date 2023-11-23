Yalı Çapkını dizisinde başrol değişti mi? Yalı Çapkını Dizisi: Başrol Değişikliği ve Çağatay Ulusoy'un Senaryo Talepleri

Cuma akşamlarına damgasını vuran bu dizi, sadece oyuncu kadrosuyla değil, aynı zamanda etkileyici hikayesiyle de büyük bir beğeni topluyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı yapım, Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden uyarlanmış olmasıyla dikkat çekiyor.

Reyting Canavarı: Yalı Çapkını Dizisi Cuma Akşamlarını Sallıyor

Sosyal medyada da geniş bir konuşma kitlesi bulan "Yalı Çapkını" dizisi, son günlerde ortaya atılan bir iddia ile gündeme geldi. Dizinin asıl başrol karakterleri olan Seyran ve Ferit için daha önce Alina Boz ve Çağatay Ulusoy'a teklif götürüldüğü öne sürüldü. Ancak iddiaya göre, bu iki deneyimli oyuncu teklifi kabul etmeyerek projeden ayrıldı.

Başrolde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir: Yalı Çapkını'nın Oyuncu Kadrosu

Çağatay Ulusoy'un dizinin senaryosunu beğenmediği ve değişiklik talep ettiği ancak bu değişikliklere rağmen hikayeyi onaylamadığı ifade edildi. Bu durumun sonucunda Ulusoy'un projeden vazgeçtiği belirtildi.

Sosyal Medyada Yankı Uyandıran İddia: Yalı Çapkını'nın Başrolü İçin Başka İsimlere Teklif Gitti

Dizinin başrollerinde şu isimler yer alıyor: Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Binnur Kaya, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Öznur Serçeler, Buse Buçe Kahraman, Taro Emir Tekin, Hülya Duyar, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Selen Özbayrak gibi birbirinden başarılı isimler bulunuyor.

Çağatay Ulusoy ve Alina Boz Projenin Başında Olacaktı: Yalı Çapkını'nda Yaşanan Değişim

Dizinin yönetmenliğini Burcu Alptekin üstlenirken, senaristlik görevini Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay üstleniyor. "Yalı Çapkını," her geçen bölümde merak uyandıran hikayesi ve kaliteli oyunculuk performanslarıyla izleyiciyi ekrana bağlamaya devam ediyor.