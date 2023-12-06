Yalı Çapkını'ndan Transfer Haberi!: Kudüs Fatihi: Selahaddin Eyyubi Dizisi Güçleniyor

FOX TV ekranlarında büyük bir başarı elde eden Uğur Güneş, Kanunsuz Topraklar dizisiyle adını duyurduktan sonra yeni bir projeye imza atıyor.

TRT 1'in iddialı dizisi "Kudüs Fatihi: Selahaddin Eyyubi"nin başrolünde yer alan Güneş, izleyiciden tam not almayı başardı. Dizinin heyecanı artırmak için yapılan son bomba transferle birlikte, Yalı Çapkını adlı dizide rol alan ünlü bir isim kadroya dahil oluyor.

Uğur Güneş'ten Yalı Çapkını'na, Kudüs Fatihi'ne Transfer

Uğur Güneş'in başrolünde yer aldığı Kanunsuz Topraklar dizisinden sonra, ünlü oyuncunun yeni projesi "Kudüs Fatihi: Selahaddin Eyyubi" oldukça merak uyandırmıştı. TRT 1'in dev bütçeli ve etkileyici hikayesiyle dikkat çeken dizisi, seyirciden büyük ilgi gördü. Başarılı oyuncu Uğur Güneş'e dizide eşlik eden isimler arasına, son olarak "Yalı Çapkını" adlı dizide rol almış bir aktör katılıyor.

Fırat Çelik Dizinin Kadrosuna Dahil Oldu

Uğur Güneş'in başrolde olduğu "Kudüs Fatihi: Selahaddin Eyyubi" dizisinin kadrosuna, Türk televizyonlarının tanınmış isimlerinden Fırat Çelik de katılıyor. Dizinin 5. bölümünde izleyiciyle buluşacak olan Çelik, Urfa Haçlı Kontunun oğlu Gregor karakterine hayat verecek. Bu transferle birlikte, dizinin heyecan dozu daha da yükseliyor.

Gregor: Kudüs'ü Sarsacak Bir Karakter

Fırat Çelik'in canlandıracağı karakter olan Gregor, son derece korkunç ve merhametsiz bir savaşçı olarak tanıtılıyor. Urfa Haçlı Kontunun oğlu olan Gregor, geçtiği her yerde kan, ölüm ve yıkım bırakan bir karakter olarak izleyici karşısına çıkacak. Bu yeni karakterin, Selahaddin Eyyubi'nin hikayesine nasıl bir etki yapacağı ise büyük bir merak konusu.

Zengin Oyuncu Kadrosu ve Güçlü Prodüksiyon

"Kudüs Fatihi: Selahaddin Eyyubi," zengin oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çekiyor. Uğur Güneş'in yanı sıra Dilin Döğer, Mehmet Ali Nuroğlu, Kaan Çakır, Erdinç Gülener, Tuvana Türkay, Ekin Türkmen, Gökçe Akyıldız, Sezgin Erdemir, Ece Özdikici, Seda Yıldız gibi birbirinden başarılı isimler de dizide rol alıyor. Proje tasarımını Emre Konuk üstlenirken, yönetmen koltuğunda Sedat İnci oturuyor. Senaryosunu ise Serdar Özönalan kaleme alıyor.

"Kudüs Fatihi: Selahaddin Eyyubi" İzleyiciyi Büyülemeye Devam Ediyor

FOX TV'de büyük bir başarı yakalayan Uğur Güneş'in yeni projesi "Kudüs Fatihi: Selahaddin Eyyubi" izleyiciden tam not almayı sürdürüyor. Dizinin kadrosuna katılan Fırat Çelik'in canlandıracağı Gregor karakteriyle birlikte, izleyicilerin merakla beklediği sahnelerin önümüzdeki bölümlerde nasıl gelişeceği ise dizinin seyir keyfini daha da artıracak gibi görünüyor.