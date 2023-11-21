Yanlışlıkla basılan alarm polisi alarma geçirdi, Çalışanlar şaşkına döndü
Bolu PTT Caddesi üzerinde faaliyet veren PTT Merkez Şubesi ile Türk Telekom binasından alarm uyarısı alan polis acilen harekete geçti. Olay daha sonra anlaşıldı.
Yanlışlıkla çalışan personelin alarm butonuna değmesi sonucu yanlış alarm verildiğini öğrenen polis ile şube personeli rahat bir nefes aldı.
Polisler seferber oldu
Olay 09.45 sıralarında meydana geldi. Polis Haber Merkezine alarm sinyali alır almaz, PTT binası ile Türk Telekom binasına acil olarak polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler her iki kurumun güvenlik personeliyle görüştükten sonra, olayın yanlışlıkla olmasından kaynaklandığı tespit edildi.
Özel Güvenlikçiler şaşkına döndü
Her iki kurumunun, çalışanları da polisleri karşısında görünce kısa süreli de olsa panik yaşanırken, Türk Telekom’da çalışan bir personelin yanlışlıkla alarm butonuna bastığı öğrenildi. Bu olayın ardından özel güvenlik personeli de rahat bir nefes aldı.
Sık sık yaşanan yanlış alarmlar
Öte yandan yanlış alarm verme olayının hem banka şubelerinde hem de PTT şubelerinde yurt genelinde çok sık yaşanan bir hadise olduğu vurgulandı. Yanlışlıkla, panik nedeniyle ve bilinçsiz temas şeklinde sık sık alarm butonuna basıldığını belirten yetkililer daha dikkatli davranılması konusunda uyarılarda bulundular.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.