Yanlışlıkla basılan alarm polisi alarma geçirdi, Çalışanlar şaşkına döndü

Yanlışlıkla çalışan personelin alarm butonuna değmesi sonucu yanlış alarm verildiğini öğrenen polis ile şube personeli rahat bir nefes aldı.

Polisler seferber oldu

Olay 09.45 sıralarında meydana geldi. Polis Haber Merkezine alarm sinyali alır almaz, PTT binası ile Türk Telekom binasına acil olarak polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler her iki kurumun güvenlik personeliyle görüştükten sonra, olayın yanlışlıkla olmasından kaynaklandığı tespit edildi.

Özel Güvenlikçiler şaşkına döndü

Her iki kurumunun, çalışanları da polisleri karşısında görünce kısa süreli de olsa panik yaşanırken, Türk Telekom’da çalışan bir personelin yanlışlıkla alarm butonuna bastığı öğrenildi. Bu olayın ardından özel güvenlik personeli de rahat bir nefes aldı.

Sık sık yaşanan yanlış alarmlar

Öte yandan yanlış alarm verme olayının hem banka şubelerinde hem de PTT şubelerinde yurt genelinde çok sık yaşanan bir hadise olduğu vurgulandı. Yanlışlıkla, panik nedeniyle ve bilinçsiz temas şeklinde sık sık alarm butonuna basıldığını belirten yetkililer daha dikkatli davranılması konusunda uyarılarda bulundular.