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Yapılan açıklamada Cumartesi ve Pazar günü kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı

Yapılan açıklamada Cumartesi ve Pazar günü kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı

Cumartesi (Yarın) ve Pazar günü kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı, olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü uyarısını paylaşıldı. Yapılan açıklamada hafta sonu kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi. Uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre: Rüzgarın; 25 Kasım 2023 Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren bölgemiz genelinde (Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Bolu, Çankırı, Kırıkkale) kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat), 26 Kasım 2023 Pazar günü etkisini artırarak kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) ve yer yer tam fırtına (100 km/saat ve üzeri) şeklinde eseceği tahmin ediliyor” denildi.

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Uyarının devamında;

“Genel olarak güney yönlerden, Pazar günü öğle saatlerinden itibaren Karadeniz kıyı kesimlerinde batı ve kuzeybatıdan esmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" bilgileri paylaşıldı.

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Fırtınanın 25 Kasım günü saat 06.00 ile 26 Kasım 23.00 sıralarında etkili olması bekleniyor.

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