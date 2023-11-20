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Yaşlı adamın önce arkasına geçti, ani bir manevrayla can verdi..

Gaziantep'teki esnaf Faruk Direk, Heimlich manevrası ile yaşlı bir adamın hayatını kurtardı. Bu olay, ilk yardımın önemini ve toplumsal bilincin değerini vurguluyor.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, bir esnafın bilinçli ve hızlı müdahalesi sayesinde yaşlı bir adamın hayatı kurtarıldı. Olay, Süleyman Kuranel Caddesi'nde bulunan bir telefon ve elektronik tamiratı iş yerinde gerçekleşti.

İş yeri sahibi Faruk Direk, öğle saatlerinde meydana gelen bu dramatik olaya kahramanca müdahale etti.

Soluk Borusuna Simit Kaçan Yaşlı Adamın Dramı

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İddiaya göre, yaşlı bir adam iş yerine geldiğinde yediği simit nefes borusuna kaçtı ve nefes almakta zorlandı. Durumu fark eden Direk, hiç tereddüt etmeden heimlich manevrası uyguladı. Bu hayat kurtaran müdahale, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Heimlich Manevrasının Önemi: Bir Esnafın Kahramanlık Hikayesi

Direk, yaşlı adamın boğulma tehlikesi geçirdiğini anladığında, hemen heimlich manevrasını uygulamaya başladı. İkinci denemede simit parçası çıkarılarak, adamın nefes alması sağlandı. Direk, bu tür olayların çoğunlukla çocuklarda görüldüğünü ve herkesin bu tür bir durumla karşılaşabileceğini belirtti.

Hayati Bir Müdahale: Toplumun Her Bireyinin İlk Yardım Bilgisi Önemi

Direk, herkesin ilk yardım konusunda bilinçli olmasının önemini vurguladı. Kendi çalışanlarının bu olaydan sonra daha duyarlı hale geldiğini ve benzer bir durumda aynı müdahaleyi yapabileceklerini belirtti. Direk, bu deneyimin herkes için bir öğrenme fırsatı olduğunu ve toplumun her bireyinin bu tür ilk yardım tekniklerini öğrenmesi gerektiğini ifade etti.

Yaşlı Adamın Kurtuluşu

Kurtarılan yaşlı adam, manevranın ardından tekrar nefes alarak hayata tutundu ve Direk'e minnettarlığını ifade etti. Direk, yaşadıkları bu tecrübenin hem kendisi hem de çalışanları için unutulmaz bir deneyim olduğunu belirtti. Direk, bu tür olaylara erken müdahalenin önemini ve herkesin bu tür bir duruma hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

Gaziantep'teki Kahraman Esnaf: Toplum İçin Bir İlham Kaynağı

Faruk Direk'in bu kahramanlık hikayesi, Gaziantep'teki yerel toplumda büyük takdir topladı ve sosyal medyada da geniş yankı buldu. Direk'in bu cesur ve bilinçli davranışı, toplumun her kesiminden insanlar için bir ilham kaynağı haline geldi. Direk'in hikayesi, acil durumlarda soğukkanlılığın ve ilk yardım bilgisinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı.

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