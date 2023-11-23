Yeni Düzce merkez pazaryeri: esnafların yeni gözdesi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün öncülüğünde hayata geçirilen Merkez Pazaryeri, esnaf ve vatandaşlardan tam not aldı. Aziziye Mahallesi'nde modern ve kullanışlı bir yapı olarak inşa edilen pazaryeri, şehrin ticaretine yeni bir soluk getiriyor.

Düzce'nin kalbi konumundaki Merkez Pazaryeri, gerek tasarımı gerekse işlevselliği ile esnafın ve vatandaşların beğenisini kazanıyor. Hafta başında tezgahlarını açan pazarcı esnafı, Başkan Özlü'nün bu projedeki titiz çalışmalarını takdirle karşılıyor. Başkan Özlü, pazaryerindeki eksikliklerin en kısa sürede giderileceğinin sözünü verdi.

Modern ve fonksiyonel tasarım

Yeni pazaryeri, modern mimarisi ve fonksiyonel tasarımı ile dikkat çekiyor. Dış cephenin kapatılması ve sosyal alanların oluşturulması planları da yerinde incelemelerle ele alınıyor. Bu yenilikler, pazaryerinin cazibesini ve kullanım kolaylığını artıracak.

Eski pazaryeri yenileniyor: tuhafiyeciler için yeni alan

Yılların yorgunluğunu taşıyan eski pazaryeri ise Başkan Özlü'nün planları doğrultusunda tarih sahnesinden çekiliyor. Burada tuhafiyeciler için modern bir pazaryeri inşa edilmesi planlanıyor. Ticari ve konut alanlarıyla desteklenecek bu yeni yapı, bölgeye ekonomik bir canlılık getirecek.

Kumaş pazarı için yeni yer

Halk arasında kumaş pazarı olarak bilinen Sosyete Pazarı'na da yeni bir yer tahsis edildi. Başkan Özlü'nün belirttiğine göre, vatandaşlardan yoğun talep üzerine, pazar daha düzenli bir alanda hizmet verecek.

Bu gelişmeler, Düzce'nin ticari ve sosyal hayatında önemli bir dönüm noktası oluşturuyor. Modern, fonksiyonel ve estetik açıdan üstün bir pazaryeri olan Merkez Pazaryeri, şehrin ticaretine ve sosyal yaşamına yeni bir ivme kazandıracak. Başkan Dr. Faruk Özlü'nün liderliğinde gerçekleşen bu projeler, Düzce'nin geleceğini şekillendiriyor.