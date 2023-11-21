Yeni Tehdit: Türkiye'de Keşfedilen Zararlı Böcek Türü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi ve Ormancılık Meslek Yüksekokulu öğretim üyelerinin yürüttüğü önemli bir araştırmada, Türkiye ormanları için büyük bir tehdit oluşturan yeni bir böcek türü, Plumilus grandicollis, keşfedildi.

Düzce Üniversitesi Ormancılık Meslek Yüksekokulu'ndan Doç. Dr. Çağlar Akçay'ın liderlik ettiği araştırma ekibi, Sakarya Hendek Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içinde bulunan Süleymaniye Subasar (Longoz) Ormanları'nda gerçekleştirdikleri detaylı çalışmalar sonucu bu yeni böcek türünü tespit etti. Bu çalışma, "Sakarya-Süleymaniye Subasar Dişbudak (Fraxinus) Ormanlarına Arız Olan Böcek Türlerinin Belirlenmesi" adlı projenin bir parçası olarak yürütüldü.

Daha Önce Keşfedilmemiş Bir Böcek Türü

Doç. Dr. Akçay'ın açıklamalarına göre, bu zararlı böcek türü daha önce Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Almanya, İran, İsrail, Romanya, Rusya ve Türkmenistan gibi ülkelerde tespit edilmişti. Ancak Türkiye'de ilk kez tam olarak lokalize edildi ve dünya literatürüne dişbudak ağaçlarına zarar veren yeni bir tür olarak eklendi.

Tarihi Ağaçlara Zarar Veren Böcek

Süleymaniye Subasar Ormanları'ndaki araştırmalar, bu böceğin özellikle 200-250 yıllık tarihi dişbudak ağaçlarında yoğun olarak bulunduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar ayrıca, böceğin depolanmış kayın ve incir ağaçlarında da zarar verdiğini belirtti.

Araştırma Dünya Literatürüne Katkı Sağlıyor

Bu değerli proje çalışması, Orman Genel Müdürlüğü'nün prestijli dergisi Ormancılık Araştırma Dergisinde makale olarak yayınlandı. Proje, Düzce Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Beşir Yüksel, Doç. Dr. Mesut Yalçın ve Doç. Dr. Çağlar Akçay'ın katkılarıyla hayata geçirildi.