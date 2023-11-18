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Yeni Torba Yasada emeklilikten evlilik kredisine geniş kapsamlı düzenlemeler

Yeni Torba Yasada emeklilikten evlilik kredisine geniş kapsamlı düzenlemeler

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başuzmanı İsa Karakaş'ın açıklamalarına göre, TBMM'de görüşülmesi beklenen ikinci torba yasada, emeklilik düzenlemeleri, ev hanımlarına emeklilik, taşerona kadro ve yeni evlenenlere kredi gibi birçok önemli konu yer alıyor.

Bu yasa, emekliler, memurlar, yeni evlenecekler, ev hanımları ve taşeron işçiler gibi milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor.

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Emekli ve Memur Maaşları

Karakaş, torba yasanın emekli ve memur maaşlarına yönelik önemli düzenlemeler içereceğini belirtiyor. Özellikle SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşlarıyla ilgili göstergelerin şekillenmesi, yasanın ilk gündem maddelerinden biri olacak.

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Yeni Evlenenlere Gençlik Kredisi

Aile ve Gençlik Fonu ile ilgili yasa tasarısının TBMM'ye sunulduğunu hatırlatan Karakaş, yeni evlenenlere yönelik gençlik kredisi verilmesinin de önemli bir gündem maddesi olduğunu ifade ediyor. Evlilik kredisi ile ilgili 150 bin liralık rakamın enflasyon oranında güncellenmesi ve ilk etapta depremzede gençlere bu kredinin verilmesi bekleniyor.

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Ev Hanımlarına Prim Desteği

Karakaş, torba yasanın en önemli gündem maddelerinden birinin ev hanımlarına emeklilik olduğunu vurguluyor. Ev hanımlarının kendi primlerini ödeyerek emekli olmalarının yolunun açılacağını, devlet tarafından bin 430 lira prim desteği sağlanacağını ve çocuk sayısına göre erken emeklilik imkanının sunulacağını belirtiyor.

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3600 Ek Gösterge Düzenlemesi

Yaklaşık 500 bin memuru ilgilendiren 3600 ek göstergenin de torba yasanın ana konularından biri olduğunu dile getiren Karakaş, bu düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle 15 Ocak 2024 tarihinden itibaren birinci dereceye gelen memurların bu düzenlemeden faydalanabileceğini ifade ediyor.

Bağ-Kur’lular İçin Erken Emeklilik

Karakaş, Bağ-Kur ve SSK prim eşitlemesinin de torba yasada yer alacağını, bu sayede esnafın 5 yıl daha erken emekli olabileceğini söylüyor. Bu düzenlemeyle şirket ortakları, bilanço esasına göre defter tutanlar ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na bağlı olan esnafların faydalanabileceğini belirtiyor.

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Taşeron İşçilere Kadro ve Beklentiler

Karakaş, 90 bin kişiyi aşkın taşeron işçiyle ilgili bir düzenlemenin de torba yasada yer almasının beklendiğini söyleyerek, kamuda taşerona bağlı olarak çalışanların kadroya geçişinin önünün açılacağını aktarıyor.

Torba Yasada Herkes İçin Önemli Düzenlemeler

Yeni torba yasa teklifi, emeklilikten evlilik kredisine, taşeron işçilerden ev hanımlarına kadar geniş bir yelpazede önemli düzenlemeler içeriyor. Bu yasa teklifi, milyonlarca vatandaşın hayatını doğrudan etkileyecek önemli değişiklikler getiriyor. Yasanın Meclis gündemine gelmesi ve yürürlüğe girmesiyle birlikte, bu değişikliklerin hayata geçirilmesi bekleniyor.

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