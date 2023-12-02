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Yeni yerli ve milli kola: Türk Firma'dan yenilikçi hamle

Yeni yerli ve milli kola: Türk Firma'dan yenilikçi hamle

Türkiye'de başlatılan İsrail ürünleri boykot kampanyasının ardından, özellikle dünya markaları olan Coca Cola gibi içeceklere karşı tepkiler arttı. Türk halkı, yerli ve milli içecek markalarına yöneliyor.

Bolu'da üretilen yerli ve milli kola: Sarıyer markası

Yerli ve milli kola markası Sarıyer, Bolu'daki fabrikasında üretimine devam ediyor. Diğer kola markalarına kıyasla çok daha uygun fiyata sunulan bu ürün, Bolu ve diğer bazı şehirlerde de üretimini sürdürüyor.

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Oğuz Holding'in yerli ve milli kola atılımı

1997 yılında kurulan Oğuz Holding, Sarıyer markası altında yeni bir kola üretti. Bu kola, Türkiye'nin farklı bölgelerinde bulunan beş fabrikada üretiliyor.

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Ekonomik fiyatlarla satışa sunulan yeni kola

Yeni yerli ve milli kola, Türkiye genelinde tüm marketlerde ve Tarım Kredi Marketleri'nde 26 lira fiyatla satışa sunuluyor. 2,5 litrelik şişelerde sunulan bu ürün, ekonomik fiyatıyla dikkat çekiyor.

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Portakallı gazlı içecek de piyasaya sürüldü

Oğuz Holding, yeni bir ürün olarak portakallı gazlı içecek de üretiyor. Bu ürünün kısa sürede satış rekorları kırması bekleniyor.

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