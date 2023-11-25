Yeniçağa İlçesindeki Ahşap Ev Yangınında Hayatını Kaybeden Yaşlı Çift: Emine ve Ömer Işık

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde yaşanan trajik bir olayda, gece saatlerinde Yamanlar köyünde bulunan 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, uykuda olan yaşlı bir çiftin hayatına mal oldu.

Emine ve Ömer Işık çifti, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında evlerinde yaşamını yitirdi.

Yeniçağa Yangını: Gece Saatlerinde Meydana Gelen Ahşap Ev Faciası

Olay, gece saatlerinde Yeniçağa ilçesi Yamanlar köyünde meydana geldi. Uykuda olan Emine ve Ömer Işık çiftinin yaşadığı iki katlı ahşap ev, bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, kısa sürede tüm evi sardı.

Uykuda Yakalanan Çift: Emine ve Ömer Işık'ın Hayatını Kaybettiği Yangın

Hızla Yayılan Alevler: Yamanlar Köyündeki Ahşap Evdeki Yangın Nasıl Kontrol Altına Alındı?

Yamanlar köyündeki vatandaşlar, alevleri fark ederek durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Yeniçağa Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda kontrol altına alındı ve ev söndürüldü.

Soruşturma Başlatıldı: Yangının Sebepleri ve Alınacak Tedbirler

Ancak maalesef, yangında hayatını kaybeden Emine ve Ömer Işık çiftinin ev içerisinde oldukları tespit edildi. Yaşlı çiftin bu acı olayda yaşamını yitirmesi, köyde büyük bir üzüntüye neden oldu.

Olayın ardından yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, yangının sebebini belirlemek ve benzer olayların önüne geçmek amacıyla detaylı incelemelerde bulunacaklar.

Emine ve Ömer Işık çiftinin yaşamını yitirdiği bu acı olay, bölgedeki insanları derinden üzdü. Yangınla ilgili alınacak tedbirler ve yapılacak soruşturma sonuçları, benzer trajik olayların önüne geçilmesi adına önem taşıyor.