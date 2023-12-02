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Yeniçağa İlçesindeki Trafik Kazasının Detayları Güvenlik Kamerasında

Yeniçağa İlçesindeki Trafik Kazasının Detayları Güvenlik Kamerasında

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası, ışıklı kavşakta gerçekleşen çarpışma sonucu 4'ü uzman çavuş olmak üzere toplamda 6 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı.

Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve kazanın detayları bu görüntüler üzerinden ortaya çıktı.

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Kaza Anı ve Nedenleri

Kaza, Yeniçağa ilçesi girişindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Trafik ışıklarının yeşil yanmasıyla hareket eden Recep A. yönetimindeki 10 F 2757 plakalı otomobil ile İstanbul istikametinden gelen Yasin Emre Y. idaresindeki 34 AG 0756 plakalı otomobil arasında şiddetli bir çarpışma yaşandı. Çarpmanın etkisiyle araçlar yolda savruldu, kazada bulunan 4'ü uzman çavuş olmak üzere 6 kişi yaralandı.

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Yaralılar Acil Sağlık Ekiplerince Hastanelere Kaldırıldı

Kazayı görenlerin hemen sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralananlar arasında uzman çavuşlar Ömer E., Mehmet K., Esaf K., ve Recep A. ile diğer otomobilde bulunan Yasin Emre Y. ve Zekai Berat C. yer aldı. Yaralılar, çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak, Ömer E., Mehmet K., Esaf K.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri, olayın nasıl meydana geldiğini detaylı bir şekilde ortaya koydu. Görüntülerde, trafik ışıklarının yeşil yanmasının ardından hareket eden uzman çavuşları taşıyan otomobile, karşı yönden gelen diğer aracın çarptığı ve her iki aracın savrulduğu açıkça görülebiliyor.

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Soruşturma Devam Ediyor

Yaşanan trafik kazasıyla ilgili olarak yetkililer tarafından başlatılan soruşturma sürdürülüyor. Kaza nedenleri, sorumluları ve benzer olayların önüne geçmek için alınabilecek tedbirler üzerinde detaylı bir inceleme yapılıyor. Güvenlik kamerası görüntüleri, soruşturmanın önemli bir delili olarak değerlendiriliyor. Trafik kurallarına uymanın ve dikkatli olmanın önemi bir kez daha vurgulanıyor.

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