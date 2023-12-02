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Yeniçağa'da D-100 Karayolunda Trafik Kazası: 3'ü Ağır, 6 Yaralı

Yeniçağa'da D-100 Karayolunda Trafik Kazası: 3'ü Ağır, 6 Yaralı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde meydana gelen trafik kazası, D-100 karayolundaki ışıklı kavşakta yaşanan bir çarpışma sonucunda 3'ü ağır, toplamda 6 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı.

Kazada yer alan otomobillerin çarpışmasıyla yaşanan olayda, yaralananların arasında uzman çavuşlar da bulunuyor.

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Trafik Kazası Yeniçağa İlçesinde Meydana Geldi

Yeniçağa ilçesinin girişinde bulunan ışıklı kavşakta, bekleyen bir araca diğer bir otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı. Kaza, Bolu'nun önemli karayollarından D-100 üzerindeki bu kavşakta gerçekleşti. Trafik ışıklarındaki bekleyiş sırasında yaşanan çarpışmanın etkisiyle otomobiller savruldu, kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana geldi.

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Çarpışma Sonucu Yaralananlar Ambulanslarla Hastanelere Taşındı

Kaza sonucu yaralanan Ömer E., Mehmet K., Esaf K., Yasin Emre Y., Recep A. ve Zekai Berat C. isimli kişiler, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hemen müdahale edildi. Özellikle Ömer E., Mehmet K. ve Esaf K.'nin durumunun ağır olduğu belirlendi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Kazaya müdahale için bölgeye sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri, güvenlik önlemlerini aldı ve olay yerindeki trafiği düzenledi.

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Uzman Çavuşlar Arasında Yer Alan Yaralılar

Kazada yaralanan isimler arasında Ömer E., Mehmet K., Esaf K. ve Recep A.'nın uzman çavuş oldukları öğrenildi. Bu durum, kaza sonucu yaralananların askeri personel olduğunu ve kaza anında görevli veya izinde olduklarını gösteriyor. Uzman çavuşların yaşadığı kaza, bölgedeki askeri personeli ve ailelerini endişelendirecek bir olay olarak öne çıkıyor.

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Soruşturma Başlatıldı

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından başlatılan soruşturma, kazanın nedenleri, sorumluları ve alınması gereken önlemleri belirlemek amacıyla sürdürülüyor. Polis ekipleri, kaza yerindeki delilleri topluyor ve güvenlik kameraları incelenerek olayın detayları ortaya çıkarılmaya çalışılıyor.

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Yaşanan trafik kazası, sürücülerin dikkatli olmalarının ve trafik kurallarına uymalarının önemini bir kez daha hatırlatıyor. Bolu'da meydana gelen bu kaza, trafik güvenliği konusundaki önlemlerin ve bilincin önemini vurgulamaktadır.

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