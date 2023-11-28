Yeniçağa'nın gururu: Dünya Şampiyonu genç aşçılar coşkuyla karşılandı

Yeniçağa Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin parlak öğrencileri, Dünya Aşçılar Şampiyonası'nda "En İyi Lise" kategorisinde zirveye ulaşarak büyük bir başarıya imza attı.

24-27 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen ve Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleşen 10. Uluslararası Helal EXPO'nun da yer aldığı bu prestijli şampiyonada, Yeniçağa'nın genç aşçıları uluslararası rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu.

Yeniçağa'da coşkulu karşılama

Bu büyük başarının ardından Yeniçağa'ya dönen genç şampiyonlar, okullarında düzenlenen görkemli bir törenle karşılandı. Okul Müdürü Ahmet Mermer ve öğretmen kadrosu, öğrencileri gururla karşıladı. Mermer, bu başarının sadece kazanan öğrencilere ait olmadığını, tüm okulun ortak çabasının bir sonucu olduğunu vurguladı. Tören, öğrenciler, öğretmenler ve yerel topluluk üyelerinin katılımıyla renklendi.

Genç yeteneklerin uluslararası başarısı

Şampiyonada öne çıkan Yeniçağa'nın genç aşçı adayları, yaratıcılıkları ve ustalıkları ile jüri üyelerini etkilemeyi başardı. Uluslararası platformda elde edilen bu başarı, öğrencilerin gelecekteki kariyerleri için parlak bir başlangıç noktası oluşturuyor. Aynı zamanda, bu başarı Yeniçağa Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin eğitim kalitesini ve öğrencilerinin yeteneklerini de tüm dünyaya kanıtlıyor.

Yeniçağa'nın yükselen yıldızları

Bu tür uluslararası başarılar, Yeniçağa'nın genç yeteneklerinin sadece ulusal değil, aynı zamanda uluslararası arenada da rekabet edebilecek düzeyde olduğunu gösteriyor. Okulun bu başarısı, geleceğin şeflerine ilham veriyor ve mesleki eğitimin önemini vurguluyor.