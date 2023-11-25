Yeniden Refah Partisi, 2024 Yerel Seçimleri İçin Güçlü Bir Kadro ve Hedeflerle Yola Çıkıyor

Erbakan, 25 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle öğretmenleri kutlayarak konuşmasına başladı. Toplantıda, Yeniden Refah Partisi'nin büyükşehir, il, belde ve ilçelerde toplamda 49 belediye başkan adayını duyurdu.

Yeniden Refah Partisi'nden Yerel Seçimlerde Güçlü Hamle: 49 Belediye Başkan Adayı Tanıtıldı

Parti lideri Erbakan, yerel seçimlerde yüzde 20'ye yakın oy almayı hedeflediklerini belirterek, "Yeniden Refah Partisi olarak amacımız, 30 yıl aradan sonra Milli Görüş'ü belediyelerde iktidar yapmaktır. Mart ayında belediyelerde iktidar, ardından 2028'de merkezi hükümette iktidar olmayı hedefliyoruz" dedi. Erbakan, Refah Partisi döneminde belediyeciliğin kitabını yeniden yazdıklarını vurgulayarak, gelecekte yeşil alanlara, engellilere ve depreme dayanıklılık konusuna odaklanacaklarını ifade etti.

Fatih Erbakan: Yeniden Refah Partisi, Milli Görüş'ü Belediyelerde İktidar Yapmayı Hedefliyor

Parti lideri, Yeniden Refah Partisi'nin hızla yükselen bir oy oranına sahip olduğunu, 14 Mayıs seçimlerinde anketlerin öngördüğü oy oranının üç katını elde ettiklerini ve şu anki anketlerde yüzde 6-7 arasında gösterildiklerini belirtti. Bu durumun partilerinin Türk siyasetine etkisinin artacağını ifade etti.

Yerel Seçim Hedefi: Yeniden Refah Partisi, Yüzde 20 Oy Alarak Türk Siyasetine Damgasını Vurmayı Planlıyor

Ayrıca Erbakan, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Cumhur İttifakı ile ilgili bir talep gelmesi durumunda Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için görüşmeye açık olduklarını söyledi. Ancak, bu yönde herhangi bir talep almadıklarını belirtti.

Cumhur İttifakı ve Büyükşehir Belediye Başkanlıkları: Fatih Erbakan'ın Açıklamaları ve Parti Pozisyonu

Erbakan'ın açıkladığı 49 kişilik liste arasında Adıyaman'dan Sincik İlçe Belediye Başkan Adayı Mehmet Buz, İstanbul'dan Çekmeköy İlçe Belediye Başkan Adayı Yücel Ersen, Kocaeli'den Körfez İlçe Belediye Başkan Adayı Hacı Latif İşcen gibi isimler bulunuyor.

Yeniden Refah Partisi'nin Adayları: Hangi İl ve İlçelerde Görev Alacaklar?

Yeniden Refah Partisi'nin belediye başkan adayları, yerel seçimlere yönelik olarak belirledikleri hedeflere ve partilerinin misyonuna vurgu yaparak seçmenlere sunuldu. Parti, halka açık, şeffaf ve denetlenebilir bir belediyecilik anlayışını benimseyerek, Milli Görüş ideallerini yerel yönetimlerde hayata geçirmeyi amaçlamaktadır.