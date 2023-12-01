Yeryüzü cenneti Bolu'dan bereketli hasat: Kıbrıscık pirinci

Geleneksel yöntemlerle hasat edilen lezzet

42 çiftçinin 325 dekarlık arazisinde yetişen Kıbrıscık pirinci, Mayıs ayında ekilerek, geleneksel yöntemlerle hasat ediliyor. Orak ve biçerdöver kullanılarak hasadı yapılan pirinç, temizlendikten sonra tüketiciye ulaşıyor.



Pilavın bereketli yıldızı

48 yaşındaki çiftçi Günner Aydın, pirinç yetiştiriciliğinin zahmetli bir iş olduğunu vurgularken, Kıbrıscık pirincinin bereketli ve lezzetli olduğunu belirtti. Aydın, "Bu pirinçten bir bardak pişirdiğinizde bir tencere pilav oluyor, 'çömlek patlatan' diye adlandırılıyor" diyerek pirincin verimliliğine dikkat çekti.

Ankara'dan gelen yoğun talep

Bu yıl kilosu 100 TL olarak belirlenen Kıbrıscık pirinci, Bolu'nun yanı sıra Ankara'dan da büyük ilgi görüyor. Geleneksel lezzeti ve yüksek verimiyle tüketicilerin beğenisini kazanmaya devam eden pirinç, bölgenin gururu haline gelmiş durumda.