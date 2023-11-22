Yeşeren hayaller: Düzce'nin kadın çiftçisi Arzu Çalışkan'ın başarı öyküsü

Düzce'nin Beyköy beldesine bağlı Çınardüzü köyünde yaşayan Arzu Çalışkan, ata tohumlarıyla sebze üretiminde bir örnek teşkil ediyor. Çalışkan, 1100 rakımlı bu köyde, babaannesinden devraldığı geleneksel bilgilerle dört çocuğuyla birlikte bereketli bir bahçe işletiyor. Bu doğal ve sürdürülebilir tarım yöntemi, hem aile ekonomisine katkı sağlıyor hem de yerel tarımın korunmasına önemli bir katkı sunuyor.

2016 yılında "Kadın Çiftçiler Yarışıyor" etkinliğinde il genelinde dördüncü seçilen Çalışkan, yarışmada birinci olamasa da bu durumu, daha kaliteli ürünler yetiştirme motivasyonuna dönüştürdü. Çalışkan, ata tohumları sayesinde domates, biber, patlıcan, maydanoz, fasulye, marul ve ıspanak gibi çeşitli sebze türlerini yetiştirmeye başladı.

Genç çiftçi projesi ile hayata geçen rüya

Çalışkan'ın bu başarısının arkasında, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Genç Çiftçi Projesi" bulunuyor. Proje kapsamında sağlanan 30 bin liralık devlet desteğiyle toplam 600 metrekarelik iki sera kurdu. Bu seralarda, ata tohumlarından yetiştirdiği sebzelerle dikkat çekici bir üretim hacmine ulaştı.

Çalışkan, babaannesinden aldığı ata tohumlarını kullanarak, dışarıdan fide satın almadan kendi fidelerini yetiştiriyor. Bu sayede hem maliyetleri düşürüyor hem de ürünlerinin kalitesini artırıyor. Çalışkan, seracılığın yanı sıra, tarımın insan üzerindeki ilaç düzey izlemi etkisine de değiniyor. Toprakla uğraşmanın, hem fiziksel hem de zihinsel olarak rahatlama sağladığını belirtiyor.

Kadınların tarımdaki yeri ve önemi ​​​​​​​

Çalışkan, kadınların tarımdaki rolüne dikkat çekerek, devlet desteğinin önemini vurguluyor. Kendi deneyimlerinden yola çıkarak, "Kadınlar, devlet desteği olmadan kendi imkanlarıyla başarılı olmalarının zor olduğunu" dile getiriyor. Ayrıca, bir işi gerçekten sevmenin, karşılaşılan zorlukların üstesinden gelmeyi kolaylaştırdığını ekliyor.