Yeşil Düzce Özel Eğitim Okulu'ndan Anlamlı Buluşma: 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Pilav Günü Etkinliği

Bu özel gün, Vali Selçuk Aslan'ın da katılımıyla büyük bir coşku ve ilgiyle karşılandı. Etkinliğe, yöneticiler, okul ve kurum müdürleri, öğretmenler ve özel öğrencilerin aileleri de yoğun ilgi gösterdi.

Özel Gün, Özel Katılımcılarla Buluştu: Vali Selçuk Aslan'ın İlgiyle Takip Ettiği Etkinlik

Yeşil Düzce Özel Eğitim Okulu tarafından düzenlenen Pilav Günü Etkinliği, öğrencilerin yeteneklerini sergilediği ve bir arada olmanın mutluluğunu paylaştığı anlamlı bir buluşma haline geldi. Vali Selçuk Aslan, bu özel etkinliğe katılarak öğrencilerle bir araya geldi. Programı ilgiyle takip eden Vali Aslan, öğrencilerin hazırladığı gösterilere büyük bir tebessümle eşlik etti.

Özel Öğrencilerin Hazırladığı Gösteriler Büyük Beğeni Topladı: Anlamlı Bir Deneyim

Etkinlik kapsamında sahne alan özel öğrencilerin hazırladığı gösteriler, katılımcılardan büyük beğeni aldı. Öğrencilerin sergilediği yetenekler, duygu dolu anlar yaşatırken, bu özel günün anlamına vurgu yaptı. Vali Selçuk Aslan, öğrencileri tek tek tebrik ederek başarılarından dolayı onlara duyduğu gururu ifade etti.

Toplumsal Katılımın Gücü: Pilav Günü Etkinliği

Yeşil Düzce Özel Eğitim Okulu'nun düzenlediği Pilav Günü Etkinliği, engelli bireylerle toplum arasında köprüler kurarak toplumsal duyarlılığı artırma amacını taşıyor. Bu tür etkinlikler, engelli bireylerin yeteneklerini sergileyerek toplumun bir parçası olmalarını sağlamak adına büyük önem taşıyor. Yeşil Düzce Özel Eğitim Okulu, her yıl düzenlediği Pilav Günü Etkinliği ile bu anlamlı amaç doğrultusunda önemli bir adım atmaya devam ediyor.