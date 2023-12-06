  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yılbaşında kayak tatili için Bolu Kartalkaya yüzde yüz doluluğa ulaşacak
Yılbaşında kayak tatili için Bolu Kartalkaya yüzde yüz doluluğa ulaşacak

Yılbaşında kayak tatili için Bolu Kartalkaya yüzde yüz doluluğa ulaşacak

Yılbaşını kayak merkezlerinde geçirmek isteyenler dikkat! Geçen yıl birçok etkenden dolayı erken kapatan kayak merkezleri, bu yıl yoğun bir taleple karşı karşıya.

Bursa Uludağ, Kayseri Erciyes, Bolu Kartalkaya ve Erzurum Palandöken gibi popüler merkezlerde, yılbaşı için ön rezervasyonlar şimdiden yüzde 40'ı buldu. Turizm uzmanları, bu hızla giderse yılbaşı haftasında yüzde 100 doluluğa ulaşılacağı konusunda uyarıyor. Bu nedenle, yılbaşı için kayak tatili planlayanların hızlı davranmaları gerekiyor.

yilbasi-icin-kartalkaya-one-cikiyor-4.jpg

Kayak tatili fiyatları

2023 yılının sonuna yaklaşırken, tatil planlarını henüz yapmayanlar için fiyatlar şöyle; iki kişilik ortalama oda fiyatları 10 bin TL ile 50 bin TL arasında değişiyor. Sucuk-ekmek keyfinin fiyatı içecek dahil ortalama 450 TL. Saatlik kayak hocası ücreti ise 2 bin TL ile 3 bin TL arasında. Kayak takımlarının günlük kirası ise 700 TL ile 1.600 TL arasında değişkenlik gösteriyor.

yilbasi-icin-kartalkaya-one-cikiyor-3.jpg

Yılbaşında kayak keyfi yapmak isteyenlerin bu bilgileri dikkate alarak, planlarını erken yapmaları ve rezervasyonlarını bir an önce gerçekleştirmeleri öneriliyor.

yilbasi-icin-kartalkaya-one-cikiyor-1.jpg

yilbasi-icin-kartalkaya-one-cikiyor-2.jpg

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Güncel
Ogün Samast yarın yeniden hakim karşısına çıkacak
Ogün Samast yarın yeniden hakim karşısına çıkacak
Bolu Valisi Kılıç, 5 Aralık Dünya Kadınlar Günü açıklamasında; “Cennet annelerin ayaklarının altındadır” dedi
Bolu Valisi Kılıç, 5 Aralık Dünya Kadınlar Günü açıklamasında; “Cennet annelerin ayaklarının altındadır” dedi
Marmara'da 5.1 büyüklüğünde deprem: İTÜ'lü profesörden ayrıntılar ve fayın Bolu’ya ilgisi
Marmara'da 5.1 büyüklüğünde deprem: İTÜ'lü profesörden ayrıntılar ve fayın Bolu’ya ilgisi
Bolu halkı ilçe ve beldelerini bilmiyor: Bolu’nun ilçe ve beldeleri nelerdir? Sorusunu birçok Bolulu cevaplayamadı
Bolu halkı ilçe ve beldelerini bilmiyor: Bolu’nun ilçe ve beldeleri nelerdir? Sorusunu birçok Bolulu cevaplayamadı
Bolu Belediye Başkanı Özcan, Türkiye'nin en iyi beş belediye başkanı arasında!
Bolu Belediye Başkanı Özcan, Türkiye'nin en iyi beş belediye başkanı arasında!
Google'dan kullanıcılarına kritik güvenlik güncellemesi tavsiyesi
Google'dan kullanıcılarına kritik güvenlik güncellemesi tavsiyesi
Bolu'da gece yarısı doğa dostluğu: tilkiye ikram edilen köpek maması
Bolu'da gece yarısı doğa dostluğu: tilkiye ikram edilen köpek maması