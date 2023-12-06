Yılbaşında kayak tatili için Bolu Kartalkaya yüzde yüz doluluğa ulaşacak

Yılbaşını kayak merkezlerinde geçirmek isteyenler dikkat! Geçen yıl birçok etkenden dolayı erken kapatan kayak merkezleri, bu yıl yoğun bir taleple karşı karşıya.

Bursa Uludağ, Kayseri Erciyes, Bolu Kartalkaya ve Erzurum Palandöken gibi popüler merkezlerde, yılbaşı için ön rezervasyonlar şimdiden yüzde 40'ı buldu. Turizm uzmanları, bu hızla giderse yılbaşı haftasında yüzde 100 doluluğa ulaşılacağı konusunda uyarıyor. Bu nedenle, yılbaşı için kayak tatili planlayanların hızlı davranmaları gerekiyor.

Kayak tatili fiyatları

2023 yılının sonuna yaklaşırken, tatil planlarını henüz yapmayanlar için fiyatlar şöyle; iki kişilik ortalama oda fiyatları 10 bin TL ile 50 bin TL arasında değişiyor. Sucuk-ekmek keyfinin fiyatı içecek dahil ortalama 450 TL. Saatlik kayak hocası ücreti ise 2 bin TL ile 3 bin TL arasında. Kayak takımlarının günlük kirası ise 700 TL ile 1.600 TL arasında değişkenlik gösteriyor.

Yılbaşında kayak keyfi yapmak isteyenlerin bu bilgileri dikkate alarak, planlarını erken yapmaları ve rezervasyonlarını bir an önce gerçekleştirmeleri öneriliyor.