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Yıllardır beklenen GTA 6’nın tanıtım videosu yayınlandı: GTA6 fragmanı, GTA 6 zaman çıkacak?

Yıllardır beklenen GTA 6’nın tanıtım videosu yayınlandı: GTA6 fragmanı, GTA 6 zaman çıkacak?

Grand Theft Auto serisinin beklenen oyunu GTA 6’nın tanıtım videosu yayınlandı. Belirtilen saatten yaklaşık 15 saat önce oyunseverlerle buluşan fragman, gelecek oyunun hikayesine dair pek çok sahneyi içeriyor.

Geçtiğimiz yıl birçok sızıntı sonrası Rockstar Games resmi olarak yeni GTA oyununu geliştirdiğini duyurmuştu. Daha sonra yapımın detayları yavaşça ortaya çıkmaya başlarken, nihayetinde 5 Aralık akşamında GTA 6 & Vice City için ilk fragmanın geleceği söylendi.

Hatta bir gün öncesinden YouTube kanalında canlı yayın başlatılırken, tanıtıma saatler kala GTA 6 tanıtım videosu ve çıkış tarihi sızdırıldı.

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FRAGMANIN SIZDIRILMASI

Heyecanla beklenen fragman, Rockstar Games'in resmi duyurusundan tam 30 dakika önce sızdırıldı. Oyun yapımcısı, fragmanın erken paylaşılmasının sızıntılar nedeniyle zorunlu olduğunu açıkladı.

RESMİ DUYURU VE FRAGMANIN YAYINLANMASI

2 Aralık 2023 tarihinde Rockstar Games, GTA 6 fragmanının 5 Aralık Salı günü Türkiye saati ile 17.00'da resmi YouTube kanalında yayınlanacağını duyurdu. Ancak sızdırılan fragmanın etkisiyle firma, fragmanı beklenenden önce kendi kanalında yayınlamak zorunda kaldı.

GTA 6'nın sunacağı devasa harita ve Miami atmosferi, oyuncuları merak içinde bırakıyor. Resmi fragmanın yayınlanmasıyla birlikte, oyunun detayları merak edilmeye devam ediyor.

Fragmana buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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