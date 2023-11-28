Yoksulluk Sınırı Nedir? Türk-İş Açıkladı: Kasım Ayında Açlık Sınırı 14 Bin 25 Lira, Yoksulluk Sınırı ise 45 Bin 686 Lira

yoksulluk sınırı nedir, Türk-İş'in Kasım ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 14 bin 25 lira, yoksulluk sınırı ise 45 bin 686 lira olarak belirlendi.

Bu rakamlar, ekim ayına göre açlık sınırında 2 bin 623 lira, yoksulluk sınırında ise önemli bir artışı gösteriyor.

Yoksulluk Sınırı Kaç TL?

Araştırmaya göre, kasım ayında bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 18 bin 239 lira olarak açıklandı. Ayrıca, Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin 'gıda için' yapması gereken asgari harcama tutarının bir önceki aya göre yüzde 2,49 oranında arttığı ifade edildi. On bir aylık değişim oranı yüzde 72,50 olarak belirlenirken, son 12 ay itibarıyla değişim oranının yüzde 80,12 olduğu ve 12 aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde 86,42 olduğu vurgulandı.

Yoksulluk Sınırı 2023

Süt fiyatlarındaki artış da dikkat çekici. Türk-İş'in açıkladığı araştırmaya göre, süt fiyatları geçen aya göre yüzde 8,5 artarak marketlerde ortalama litresi 34,5 lira oldu. Peynir ve yoğurt fiyatları ise geçen ayki seviyesini korudu. Et fiyatlarında ise önemli bir değişiklik olmadığı belirtiliyor.

Açlık ve Yoksulluk Sınırı: Türk-İş'in Kasım Ayı Araştırmasının Detayları

Kuru baklagillerde ise genel olarak artış yaşandığı belirtiliyor. En yüksek artış ise nohutta görüldü. Nohut fiyatları geçen aya göre ortalama yüzde 21 artış göstererek kasım ayında 85 TL'den satıldı.

Taze sebze ve meyve fiyatlarında ise indirim yaşandığı ifade ediliyor. Araştırmada, sebze fiyatlarında karnabahar ve köy biberinde önemli fiyat düşüşleri olduğu belirtiliyor. Örneğin, köy biberi geçen ay ortalama 35 liradan satılırken, bu ay ortalama 20 liradan satıldığı kaydedildi. Karnabaharın kilogram fiyatı ise geçen ay 37,5 lira iken, bu ay 20 liraya düştü. Ortalama sebze kilogram fiyatı 24,40 lira, ortalama meyve kilogram fiyatı ise 36,41 lira olarak açıklandı.

Yoksulluk Sınırında Anlamlı Artış: 45,686 TL ile Zorlu Geçen Kasım Ayı

Türk-İş'in araştırma sonuçları, ekonomik koşullardaki zorlukları ve enflasyondaki dalgalanmaları yansıtıyor. Özellikle temel tüketim maddelerindeki fiyat artışları, vatandaşların geçim sıkıntısını artırarak sosyal yaşam standartlarını olumsuz etkileyebilir.