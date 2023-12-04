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Yol yapımında kepçe üzerine kayalar düştü, 1 operatör öldü

Yol yapımında kepçe üzerine kayalar düştü, 1 operatör öldü

Karabük Yenice'de yol yapım çalışması sırasında meydana gelen kazada, iş makinesinin üzerine kayalar düşmesi sonucu 38 yaşındaki operatör Sinan Şen hayatını kaybetti. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Yenice'nin Kızılkaya bölgesindeki orman yolunda devam eden yol çalışmaları esnasında, Sinan Şen'in kullandığı iş makinesi üzerine aniden kayalar düştü. Kepçenin içinde sıkışan Şen, ne yazık ki kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası Cumhuriyet savcısı tarafından detaylı bir inceleme yapıldı.

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Yerel halk ve yetkililerden tepkiler

Kazanın ardından, Yenice ve çevre köylerden gelen vatandaşlar, yaşanan bu talihsiz olaya büyük üzüntü ile tepki gösterdi. Yerel yönetim yetkilileri ve jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

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Yol güvenliği ve iş kazaları üzerine tartışmalar

Bu acı verici olay, yol yapım çalışmalarında alınması gereken güvenlik önlemleri ve iş kazalarının önlenmesi konularında yeniden bir değerlendirme yapılmasının gerekliliğini ortaya koydu. Yerel yönetimler ve ilgili kurumlar, benzer olayların önlenmesi için gerekli tedbirleri alacaklarını ve güvenlik standartlarını artıracaklarını belirtti.

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Sinan Şen'in Anısına Duyulan Saygı ve Başsağlığı Mesajları

Kepçe operatörü Sinan Şen'in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ailesi, arkadaşları ve iş arkadaşları, Şen'in anısına saygılarını sunarken, bölge halkı ve yerel yöneticiler başsağlığı dileklerinde bulundu.

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