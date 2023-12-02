ZBEÜ Kampüslerinde Şiddetli Fırtına Sonrası Ağaçların Onarım Çalışmaları Başarıyla Tamamlandı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ), 9 Kasım 2023 Pazar günü Zonguldak'ta yaşanan şiddetli yağmur ve fırtınanın ardından kampüslerinde oluşan zararları hızlı bir şekilde onarma çalışmalarına başladı.

Üniversitenin "Sürdürülebilir Çevre Politikası" kapsamında doğal yaşamın korunması ve ekolojik dengeye katkı sağlanması amacıyla yapılan bu çalışmalar, yeşil alanların ve ağaçların korunmasına büyük önem veriyor.

Fırtına nedeniyle etkilenen 103 ağaç arasından köklerinden ayrılan 35 ağaç kesilmek zorunda kalırken, 68 ağaç destek yapılarak tekrar ayağa kaldırıldı. Bu hızlı ve etkili müdahale sayesinde üniversite kampüsleri, doğal güzelliklerini koruma yolunda önemli bir adım atmış oldu.

ZBEÜ, "Sürdürülebilir Kampüs" anlayışını benimseyerek olası doğal afetlere karşı tedbirler almayı hedeflemektedir. Fırtınadan zarar gören ağaçların yerine yenileri dikilmeye başlandı ve dalları kırılan ağaçlar özenle budandı. Bu çalışmalar, sadece mevcut doğal yaşamın korunmasıyla kalmayıp, aynı zamanda kampüslerin çevresel sürdürülebilirliğine de katkıda bulunuyor.

Üniversitenin bu çabaları, çevresel bilinci ve doğaya duyarlılığı vurgulayan bir örnek teşkil ediyor. Sürdürülebilir çevre politikalarının uygulanmasıyla ZBEÜ, öğrencilere, personeline ve ziyaretçilere daha yeşil ve sağlıklı bir çevre sunmayı amaçlıyor.