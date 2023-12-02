ZBEÜ'de "Erişilebilir Ders Materyali Eğitim Semineri" Düzenlendi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ), "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" kapsamında önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

"Erişilebilir Ders Materyali Eğitim Semineri" adı altında düzenlenen etkinlik, engelli öğrencilere yönelik farkındalığı artırmayı amaçlayan bir platform sağladı.

Seminere, ZBEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, senato üyeleri, fakülte dekanları, akademik ve idari personel yoğun ilgi gösterdi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bakkal, dünya genelinde engelli bireylerin yaşamsal aktivitelerinin kısıtlanmaması için özellikle üniversitelerin büyük sorumluluklar üstlendiğine dikkat çekti.

ZBEÜ'nün Engelli Bayrak Ödülleri'nde elde ettiği başarıları paylaşan Prof. Dr. Bakkal, 2018'den itibaren 14 Turuncu Bayrak (Mekânda Erişim), 4 Yeşil Bayrak (Eğitimde Erişim) ve 2 Program Nişanı aldıklarını belirtti. Ayrıca, 2023 yılında YÖK tarafından düzenlenen Engelsiz Üniversite Ödülleri'nde ZBEÜ'nün Türkiye genelinde 95 üniversite arasında 5. sırada yer aldığını ifade etti.

Seminerin düzenlenmesine öncülük eden Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Hakan Kalyon ve ekibine teşekkür eden Prof. Dr. Bakkal, üniversitenin "Engelsiz Üniversite" olma hedefine kararlılıkla ilerlediklerini belirtti.

Seminer, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi M. Özhan Kalaç'ın genel erişilebilirlik sorunları ve çözüm önerileriyle başladı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Barış Çukurbaşı ve Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Murat Kılınç'ın Microsoft Word, Excel, Powerpoint ve Outlook'daki erişilebilirlik konularında yaptıkları sunumlarla devam etti.

Seminer, eğitim içeriklerinde erişilebilir ders materyali hazırlamanın önemine vurgu yaparak engelli bireylerin eğitim süreçlerine daha etkin katılımını sağlamayı hedefledi.