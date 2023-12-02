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ZBEÜ'de Türk Dünyasında Dijital Vatandaşlık Konferansı Büyük İlgi Gördü

ZBEÜ'de Türk Dünyasında Dijital Vatandaşlık Konferansı Büyük İlgi Gördü

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) bünyesinde düzenlenen "Türk Dünyasında Dijital Vatandaşlık" konulu konferans, akademik, idari personel ve öğrencilerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

ZBEÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Canan Kuş Büyüktaş'ın konuşmacı olarak katıldığı etkinlik, Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı Projesi (TUDVA) üzerine odaklandı.

Konferansta, Doç. Dr. Canan Kuş Büyüktaş, Türk Devletleri Teşkilatının 2040 vizyonunu detaylarıyla anlatarak, TUDVA projesinin hedeflerini ve amaçlarını paylaştı. Projenin, Türk Dünyası'nda birlik, beraberlik ve dayanışma bilincine sahip bir nesil yetiştirmeyi amaçladığını belirten Büyüktaş, gençlik hareketliliği, değişim ve eğitim konularında ortak projelerle gençlik iş birliğini artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

TUDVA projesinin, Türk Dünyasındaki ortak tarih, kültür, dil, edebiyat ve coğrafya üzerine bilimsel araştırmaları destekleme amacını taşıdığını belirten Büyüktaş, projenin Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesi iş birliğiyle 2021 yılında başladığını, daha sonraki dönemlerde ise Türk Dünyasındaki yeni üniversitelerle iş birliğini sürdürdüklerini ifade etti.

Öğrencilere yönelik projeye katılım çağrısı yapan Büyüktaş, ZBEÜ'nün de dahil olduğu Türk Dünyasındaki 150 farklı üniversiteden öğrenciler arasında TUDVA kayıtlarının devam ettiğini ve öğrencilere 14 haftalık online dersler ve dijital atölye çalışmaları sunulduğunu belirtti. 14 haftanın sonunda en yüksek not alan ilk 50 öğrencinin Azerbaycan'a düzenlenen bilim kampına katılma hakkı kazanacağını sözlerine ekledi.

Konferansın ardından gerçekleşen soru-cevap bölümüyle sona erdi. Bu etkinlik, ZBEÜ'nün Türk Dünyası ile güçlü iş birliklerine ve gençlerin uluslararası alanda etkileşimine verdiği önemi bir kez daha vurguladı.

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