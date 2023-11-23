Zincir marketler artık pazar günleri kapalı mı olacak? İşte cevabı…

Pazar günleri zincir marketlerin kapanıp kapanmaması konusu, uzun bir süredir kamuoyunun dikkatini çeken bir meseleydi. Bu konu, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Perakende Meslek Komitesi tarafından düzenlenen bir çalıştayda tekrar masaya yatırıldı.

Zincir marketler pazar günleri kapalı mı olacak? sorgulamaları yapılan oylamadan sonra gündem oldu. İstanbul’daki tüm marketlerin üye olduğu ve 25 bine yakın üyesi olan Perakende Meslek Komitesi çalıştayında sektörün yıllardır üzerinde durduğu "pazar günleri bütün marketlerin kapatılması" konusunu yeniden masaya yatırdı.

Peki zincir marketler pazar günleri açılmayacak mı?

Bakkallara avantaj sağlayacak

Çalıştayda pazar günü market zincirleri kapalı olursa tüketicilerin bakkallara gideceğini ve İstanbul’daki ekosisteme en az 15-20 bin yeni bakkalın katılacağı belirtildi. Bu durumda market çalışanlarının pazar günlerini aileleri ile geçirebilme olanağına kavuşarak sosyal hayat için de önemli bir adım atılacağına vurgu yapıldı.

Çalıştaya katılan tüm firmalar marketlerin pazar günü kapanması yönünde oy kullandı. İstanbul İl Tarım Müdürü ve İl Ticaret Müdürleri sektörün tüm aktörlerinin aynı fikirde olması halinde devlet kurumlarının böyle bir kararın alınmasına onay verebileceğini belirtti. Kararın uygulanabilmesi için İTO ve Bakanlık tarafından onaylanması gerekiyor.