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Zonguldak Adliyesi'nde örnek dayanışma: büyük katılımlı kan bağışı etkinliği

Zonguldak Adliyesi'nde örnek dayanışma: büyük katılımlı kan bağışı etkinliği

Zonguldak Adliyesi'nde Türk Kızılay koordinasyonunda düzenlenen kan bağışı kampanyası büyük ilgi gördü. Adalet sektörünün önemli isimleri ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlik, toplumsal dayanışmanın güzel bir örneğini sundu.

Kan bağışı kampanyasına Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Kumhak, İdare Mahkemesi Başkanı Halil Onur ve Baro Başkanı Türker Kapkaç başta olmak üzere birçok önemli isim katıldı. Etkinlik, hâkimler, cumhuriyet savcıları, avukatlar, adliye personeli ve adliyeye işleri için gelen vatandaşlar tarafından geniş bir katılım ve destekle gerçekleştirildi.

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Örnek alınacak bir dayanışma

Kan bağışı, her zaman önemli bir sosyal sorumluluk görevi olarak öne çıkar. Zonguldak Adliyesi’nde düzenlenen bu kampanya, bu bilincin güzel bir örneğini sergiledi. Türk Kızılay’ın hayati öneme sahip bu kampanyaları, toplumun her kesiminden destek görmeye devam ediyor.

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Takdir ve teşekkür plaketleriyle onurlandırma

Etkinlikte, daha önce yaptıkları kan bağışları nedeniyle Zonguldak Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Kumhak ve Zonguldak Adliyesi Ön Büro Personeline, Türk Kızılay Zonguldak Şube Müdürlüğü tarafından plaketler takdim edildi. Bu plaketler, kampanyaya verilen önemi ve katkıları simgeliyor.

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