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Zonguldak Alaplı'da esnafı endişelendiren hırsızlık vakası

Zonguldak Alaplı'da esnafı endişelendiren hırsızlık vakası

Zonguldak Alaplı'da yaşanan çifte soygun olayı, esnafı ve yerel halkı endişelendirdi. Gece vakti gerçekleşen hırsızlıkta 10 bin lira çalındı, polis ekipleri soruşturma başlattı.

Gece saatlerinde Alaplı'nın sessiz sokakları, beklenmedik bir hareketliliğe sahne oldu. Kimliği belirsiz hırsız veya hırsızlar, kilitli kapıları zorlayarak iki farklı dükkanı hedef aldı. Bu cesur ve planlı soygun, ilçenin güvenlik algısını sarsarken, yerel halk arasında endişe yarattı.

Hedeflenen dükkanlar

Bir manav ve yan dükkan, geceyarısı hırsızların hedefi oldu. Hırsızlar, bu dükkanlardaki kasalarda saklanan yaklaşık 10 bin lirayı almayı başardı. İlçede nadir görülen bu tür bir hırsızlık, esnafın güvenlik önlemlerini gözden geçirmesine neden oldu.

Polis soruşturması ve güvenlik önlemleri

Alaplı Polis Teşkilatı, soygunla ilgili derhal soruşturma başlattı. Olay yerindeki delillerin incelenmesi ve güvenlik kameralarının taranması ile hırsız veya hırsızların yakalanması için çalışmalar sürüyor. Ayrıca, benzer olayların önlenmesi amacıyla ilçe genelinde güvenlik önlemlerinin artırılması planlanıyor.

Esnaf ve yerel halkın tepkisi

Bu olay, Alaplı'daki esnafı derinden etkiledi. Güvenli bir çevre olarak bilinen ilçede meydana gelen soygunlar, esnafın kendilerini daha güvende hissetmeleri için ek önlemler alma ihtiyacını doğurdu. Yerel halk da yaşananlardan dolayı endişeli ve olayın aydınlatılmasını bekliyor.

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