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Zonguldak Alaplı'da fırtına eski ahşap evi yıktı

Zonguldak Alaplı'da fırtına eski ahşap evi yıktı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 100 yıllık ahşap bir ev, şiddetli fırtına nedeniyle yıkıldı. Köy muhtarı ve yerel sakinler, yaşanan bu tarihi kaybın ardından enkazın kaldırılması için hızla harekete geçti.

Köyde gece yarısı yaşanan korku ve şaşkınlık

Köy sakinleri, gece saat 03.00 civarında meydana gelen olayı, "Büyük bir gürültü ile uyandık," sözleriyle aktardı. Sabah uyandıklarında ise ahşap evin enkazı ile karşılaştıklarını belirttiler. Evi yıllardır terk edilmiş olarak bilen köylüler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Muhtarlık hızla müdahale etti

Olayın ardından köy muhtarı ve ekibi, enkaz alanını hızla güvenlik çemberine aldı. Araç ve yaya trafiğine kapatılan sokak, olası bir tehlikeye karşı koruma altına alındı. Muhtarlık, yıkılan yapının enkazının bir an önce kaldırılması için gerekli işlemlere başladı.

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Evin sahiplerinden açıklama: "enkaz kısa sürede kaldırılacak"

Yıkılan evin sahipleri, köy sakinlerine yaşanan bu talihsiz olay hakkında bilgi verdi. Enkazın kısa sürede kaldırılacağını belirten ev sahipleri, bu süreçte herhangi bir can kaybının olmamasının teselli kaynağı olduğunu ifade etti.

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Kültürel mirasın korunması için çağrı

Bu olay, Alaplı ve çevresindeki tarihi yapıların korunmasının önemini bir kez daha gündeme getirdi. Yerel yetkililer ve tarih severler, benzer yapıların korunması ve restorasyonu için çağrıda bulundu.

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