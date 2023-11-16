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Zonguldak-Ankara karayolunda şiddetli yağış sonucu, kontrolden çıkan otomobil kanala düştü

Zonguldak-Ankara karayolunda şiddetli yağış sonucu, kontrolden çıkan otomobil kanala düştü

Zonguldak-Ankara karayolu, şiddetli yağışın etkisiyle tehlikeli anlara sahne oldu. Öğle saatlerinde meydana gelen olayda, 74 AY 872 plakalı otomobil, yoğun yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. kanala uçtu.

Şans eseri yaralanan yok

Edinilen bilgiye göre, olay yerinde hızla müdahale eden ekipler, kazanın şokunu yaşayan sürücüyü güvenli bir şekilde araçtan çıkardı. Kazada, şans eseri hiç kimse yaralanmadı. Ancak, otomobilde önemli maddi hasar meydana geldi.

Trafikte dikkatli olunması çağrısı

Bu kaza, özellikle şiddetli yağışlarda sürücülerin daha dikkatli olmaları gerektiğine işaret ediyor. Meteoroloji uzmanları, benzer kazaların önlenmesi için sürücüleri hava koşullarına karşı uyarıyor.

Polis soruşturma başlattı

Kaza ile ilgili detaylı bir soruşturma başlatan polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Kazanın nedenlerini ve olası ihmallere ilişkin araştırmalarını sürdürüyor.

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