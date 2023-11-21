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Zonguldak Asma Mahallesi Muhtarı Gürbüz Kuğu, sokak köpeğini kurtardı

Zonguldak Asma Mahallesi Muhtarı Gürbüz Kuğu, sokak köpeğini kurtardı

Zonguldak’ın Asma Mahallesi'nde yaşanan bir olay, büyük yankı uyandırdı. Asma Mahallesi Muhtarı Gürbüz Kuğu, öğlen saatlerinde meydana gelen bir olayda sokak köpeğinin hayatını kurtardı.

Sokak köpeği, Asma Mahallesi'ndeki bir derede sıkışıp kalmış ve bağırmaya başlamıştı. Köpeğin çaresiz çığlıkları, mahalle sakinlerinin dikkatini çekti. Vatandaşlar, hemen durumu mahalle muhtarı Gürbüz Kuğu'ya bildirdi.

Muhtarın hızlı müdahalesi

Muhtar Kuğu, olayı duyar duymaz hemen harekete geçti. Elinde merdivenle olay yerine koşan Kuğu, hiç tereddüt etmeden dereye indi. Köpeği sıkıştığı yerden kurtarmak için büyük bir çaba sarf etti.

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Kurtarma anı büyük takdir topladı

Muhtar Kuğu'nun bu anlamlı ve fedakarca hareketi, mahalle sakinleri tarafından büyük takdir topladı. Olay, sosyal medyada da geniş yankı buldu ve Kuğu'nun cesaret ve insanlık örneği olarak gösterildi.

Hayvan Dostu Muhtar

Gürbüz Kuğu, daha önce de hayvanlara yardım etmesiyle tanınan bir kişilik. Mahallede sokak hayvanlarına yönelik duyarlılığı ile bilinen Kuğu, bu olayla adını bir kez daha gönüllere yazdırdı.

Mahalle sakinlerinin büyük sevinci

Kurtarılan köpek, sağlıklı bir şekilde kurtarıldıktan sonra mahalle sakinleri arasında sevinçle karşılandı. Bu olay, komşuluk ilişkilerinin ve toplumsal dayanışmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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