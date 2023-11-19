Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde, Filistin kültürünün üniversiteye yansıması

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ), uluslararası öğrencilerin kültürlerini paylaşmaları için eşsiz bir platform sunuyor. Genç Ofisler Kültür Buluşmaları kapsamında, Filistinli öğrenciler, kendi kültürel ve tarihi zenginliklerini sergilediler.

Etkinlik, Zonguldak Gençlik Merkezi ve Filistinli öğrenciler tarafından hazırlandı. Farabi Genç Ofis'te gerçekleştirilen bu özel günde, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, il müdürleri ve öğrenciler yer aldı. İpek Kayahan'ın “Medeniyetimizin Keşfi Kudüs” başlıklı sunumuyla başlayan etkinlik, Kudüs'e özgü şiirlerle devam etti.

Filistin'in tarihi ve kültürel mirası

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencisi Jumana Altamimi, Filistin'in tarihî ve kültürel mirasını tanıtan bir sunum yaptı. Etkinlik, öğrencilerin okuduğu ilahilerle zenginleşti, Filistin'in derin kültürel köklerine vurgu yapıldı.

Rektör Özölçer'den destek mesajı

Rektör Özölçer, uluslararası öğrencilerin önemine dikkat çekerek, zorluklarla mücadele eden Filistinli öğrencilere desteklerini ifade etti. Etkinlik, Filistin'e özgü lezzetlerin ikramı ile son buldu, katılımcılara Filistin kültürünün gastronomik yönü de tanıtıldı.

Kültürel etkileşim ve dayanışma

Bu etkinlik, ZBEÜ'nün kültürel çeşitliliği ve uluslararası öğrencilere verdiği değeri gözler önüne serdi. Filistinli öğrencilerin ülkelerini tanıttıkları bu platform, hem bilgi paylaşımını hem de kültürel dayanışmayı teşvik etti.