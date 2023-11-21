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Zonguldak Ereğli'de sel felaketi: mahsur kalan vatandaşların kurtarılma anları

Zonguldak Ereğli'de sel felaketi: mahsur kalan vatandaşların kurtarılma anları

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşanan şiddetli yağış ve fırtına sonucu su baskınlarına maruz kalan vatandaşlar, dramatik bir şekilde kepçelerle kurtarıldı. Bu olay, bölgenin altyapısal zorluklarına ve toplumun birlikteliğine dikkat çekiyor.

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesi, geçtiğimiz Pazar günü şiddetli yağış ve fırtınanın etkisiyle ciddi su baskınları yaşadı. Özellikle Kdz. Ereğli'ye bağlı Murtaza mahallesinde yaşanan sağanak yağış, birçok cadde ve sokakta su baskınlarına neden oldu. Derelerin taşması sonucu oluşan sel, bölgede büyük zarara yol açtı.

Dramatik kurtarma anları

Yaşanan bu doğal afetin ardından, su baskınları nedeniyle iş yerlerinde ve araçlarında mahsur kalan vatandaşlar için acil kurtarma operasyonları başlatıldı. Kurtarma ekiplerinin kepçe kullanarak mahsur kalan vatandaşları kurtardığı anların görüntüleri, olayın vehametini gözler önüne seriyor.

Kurtarma çalışmaları ve zorluklar

Bu felaketin ardından başlatılan kurtarma ve yardım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Zabıta ekiplerinin, suda güçlükle ilerleyen araçları kurtarma çabaları da görüntülere yansıdı. Bölgedeki ekiplerin hızlı ve etkin müdahalesi, olası daha büyük zararların önüne geçti.

Altyapı sorunları ve önlemler

Ereğli'deki bu olay, altyapı sorunlarına ve iklim değişikliğinin yol açtığı olumsuz hava koşullarına dikkat çekiyor. Yetkililer, benzer doğal afetlerin önüne geçebilmek için gerekli tedbirleri almak ve altyapıyı güçlendirmek adına çalışmalara başladıklarını açıkladı.

Toplumun dayanışması

Yaşanan bu felaket karşısında, Ereğli halkının gösterdiği dayanışma ve birlik beraberlik ruhu, olumsuz koşullara rağmen umut veriyor. Bölge halkının birbirine destek olması ve kurtarma ekipleriyle iş birliği yapması, bu zor zamanlarda önemli bir rol oynuyor.

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