Zonguldak fırtınasında kaybedilen hayatlar: İsmail Kaptan'ın son günleri ve motosiklet tutkusu"

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşanan şiddetli fırtınada, ‘Kafkametler’ adlı kuru yük gemisinin batışı birçok aileyi yasa boğdu. Aralarında İsmail Kaptan'ın da olduğu kayıplar, aileleri ve yakınlarını derin bir üzüntüye sürükledi.

"Son konuşma: bir motosikletin hikayesi"

Gemi batmadan sadece bir gün önce, İsmail Kaptan ailesiyle son kez telefonla görüştü. Bu konuşmada en çok ilgisini çeken şey, yeni aldığı motosikletin durumuydu. Kaptan, motosikletine duyduğu heyecan ve merakla ailesine, "Ona iyi baktınız mı, iyi bağladınız mı?" diye sordu. Terzioğlu, bu anıları gözyaşları içinde paylaştı.

"Kısa süren bir tutku: kaptan ve motosikleti"

İsmail Kaptan, motosikletine kavuşmayı dört gözle bekliyordu. Ancak kader ona bu tutkusunu yaşama fırsatı vermedi. Kaptan'ın yeğeni, dayısının bu yeni hobisi hakkında, "Köyde gezintiler için aldığı motosikleti çok sevmişti, ama ne yazık ki keyfini süremedi" dedi.

"Kayıp bir aile üyesi ve bekleyişin sonu"

Uzun süre denizde olan İsmail Kaptan'ı ailesi, özlemle bekliyordu. Yeğeni, “Aylardır dayımı görememiştik, en azından cenazesine ulaştık” diyerek, kayıplarının en azından bir sonuca bağlandığını ifade etti. Bu süreçte diğer bekleyen ailelerle de dayanışma içinde olduklarını belirtti.