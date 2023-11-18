  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Zonguldak İl Jandarma Komutanı, İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli'yi Ziyaret Etti
Zonguldak İl Jandarma Komutanı, İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli'yi Ziyaret Etti

Zonguldak İl Jandarma Komutanı, İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli'yi Ziyaret Etti

Zonguldak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, Zonguldak İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli'yi ziyaret etti. Ziyaret sırasında İl Genel Meclisi üyeleri İsmail Terzi ve Kerim Yılmaz da hazır bulundu.

Ziyaret esnasında Karaveli, Zonguldak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç'a İl Genel Meclisi'nin yürüttüğü çalışmalar ve gerçekleştirdiği etkinlikler hakkında detaylı bilgi sundu. Yalınkılıç ise Karaveli ve ekibine başarılar dileyerek, meclisin faaliyetlerine duyduğu ilgiyi dile getirdi.

Zonguldak'ta kurumlar arası iş birliği ve iletişim, toplumun refahı ve güvenliği için önem arz etmektedir. Bu tür ziyaretler, kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek ve iş birliğini artırmak adına önemli bir adımdır. Ziyarette gerçekleştirilen samimi diyalog, yerel yönetim ve güvenlik güçleri arasındaki iş birliğini daha da güçlendirmeye yönelik olumlu bir adım olarak değerlendirilebilir.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Güncel
Kış lastiği zorunluluğu yaklaşıyor: Uzmanlardan önemli uyarılar ve tavsiyeler
Kış lastiği zorunluluğu yaklaşıyor: Uzmanlardan önemli uyarılar ve tavsiyeler
Evcil Hayvan Sahipleri Dikkat: uyuz tehlikesi ile karşı karşıyasınız
Evcil Hayvan Sahipleri Dikkat: uyuz tehlikesi ile karşı karşıyasınız
Karadeniz Bölgesi'nin zengin biyoçeşitliliği kameralara yansıdı
Karadeniz Bölgesi'nin zengin biyoçeşitliliği kameralara yansıdı
Türk fındığından kazanan Ferrero Avustralya'da Fındık yetiştirmeye çalıştı
Türk fındığından kazanan Ferrero Avustralya'da Fındık yetiştirmeye çalıştı
Bolu Belediyespor'un Sultanlar liginden düşüşü ve unutulan Bolu’nun sultanları
Bolu Belediyespor'un Sultanlar liginden düşüşü ve unutulan Bolu’nun sultanları
Bolu Belediye Meydanı'nda Çıkan Kavgada Gergin Anlar
Bolu Belediye Meydanı'nda Çıkan Kavgada Gergin Anlar
Bolu'da gizemli kazı ve yayın yasağı: CHP'li Ateş'ten eleştiriler
Bolu'da gizemli kazı ve yayın yasağı: CHP'li Ateş'ten eleştiriler
Bolu'da Kış Lastiği Uygulaması Öncesi Yoğun Mesai
Bolu'da Kış Lastiği Uygulaması Öncesi Yoğun Mesai