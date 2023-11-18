Zonguldak İl Jandarma Komutanı, İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli'yi Ziyaret Etti

Zonguldak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, Zonguldak İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli'yi ziyaret etti. Ziyaret sırasında İl Genel Meclisi üyeleri İsmail Terzi ve Kerim Yılmaz da hazır bulundu.

Ziyaret esnasında Karaveli, Zonguldak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç'a İl Genel Meclisi'nin yürüttüğü çalışmalar ve gerçekleştirdiği etkinlikler hakkında detaylı bilgi sundu. Yalınkılıç ise Karaveli ve ekibine başarılar dileyerek, meclisin faaliyetlerine duyduğu ilgiyi dile getirdi.

Zonguldak'ta kurumlar arası iş birliği ve iletişim, toplumun refahı ve güvenliği için önem arz etmektedir. Bu tür ziyaretler, kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek ve iş birliğini artırmak adına önemli bir adımdır. Ziyarette gerçekleştirilen samimi diyalog, yerel yönetim ve güvenlik güçleri arasındaki iş birliğini daha da güçlendirmeye yönelik olumlu bir adım olarak değerlendirilebilir.