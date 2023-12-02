Zonguldak Jandarma Ekipleri Aranan 7 Şüpheliyi Yakaladı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, arama kararı bulunan 7 şüpheliyi yakalamak için gerçekleştirdiği operasyonda etkili sonuçlar elde etti.

01 Aralık tarihinde düzenlenen operasyon kapsamında 49 ekip ve 151 personel görev aldı. Toplamda bin 943 şahsın sorgulandığı operasyon sonucunda, aranan şahısların yakalanması amacıyla gerçekleştirilen uygulamada 7 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Çeşitli Suçlardan Aranan 7 Şüpheli Tespit Edildi

Uygulamalar neticesinde tespit edilen şüpheliler arasında Karşılıksız Yararlanma suçundan 1, Yağma suçundan 1, Basit Yaralama suçundan 1, Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı suçundan 1, Kayıp Şahıs suçundan 1, Borçlunun Ödeme Şartını İhlali suçundan 1 ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan 1 şüpheli bulunuyordu. Hakkında yakalama kararı bulunan bu şüpheliler, jandarma ekiplerince derhal işleme tabi tutuldu.

1 Şüpheli Tutuklandı

Yapılan işlemler sonucunda şüphelilerden biri, adli makamların talimatıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise haklarında alınan tedbirler doğrultusunda adli süreçlere dahil edilecek.

Zonguldak Jandarma Komutanlığı'nın Kararlı Mücadelesi

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, halkın güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması adına kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Yapılan başarılı operasyonlar, aranan şahısların yakalanmasıyla sonuçlanarak suçun önlenmesine ve adaletin tesisi konusunda önemli bir rol oynamaktadır. Zonguldak jandarma ekipleri, güvenli bir toplum oluşturma hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam ederek suçla etkin bir mücadele yürütmektedir.