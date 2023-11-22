Zonguldak Kdz. Ereğli, fırtına ve sel felaketinin ardından afet bölgesi ilan edildi

19 Kasım'da Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesini vuran kuvvetli fırtına ve şiddetli yağışlar, büyük bir felaketin habercisi oldu. Kafkametler adlı Türk gemisinin batmasıyla kaybolan 11 mürettebatın aranması sürüyor.

Havadan, karadan ve denizden yürütülen arama kurtarma çalışmalarına rağmen mürettebatın akıbeti henüz belirsizliğini koruyor.

Sel suları ilçeyi felç etti

Yağışlarla birlikte gelen sel suları, Ereğli ilçesinde yaşamı durma noktasına getirdi. Birçok iş yeri ve ev, selin getirdiği maddi zararla karşı karşıya kaldı. Acil durum ekipleri, ilçede yaşanan bu büyük afetin boyutlarını belirlemek için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Resmi karar: Ereğli afet bölgesi ilan edildi

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nun doğruladığı üzere, Ereğli ilçesi resmen afet bölgesi olarak ilan edildi. İçişleri Bakanlığı'nın bu kararı resmileştirmesi ve ilgili açıklamaları yapması bekleniyor. Bu karar, bölgedeki hasarın ve yaşanan trajedinin ciddiyetini gözler önüne seriyor.

Yeniden inşa ve destek çalışmaları başlıyor

Afet bölgesi ilan edilen Kdz. Ereğli'de, zarar gören alanların yeniden inşası ve mağdurların desteklenmesi için çalışmalar başlayacak. Hükümet ve yerel yönetimler, felaketzedelere yardım eli uzatmak ve normal yaşama dönüş için gerekli adımları atıyor.