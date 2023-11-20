Zonguldak Kdz. Ereğli'de eğitime yağış engeli: iki gün ara!

Zonguldak Kdz. Ereğli'de 21-22 Kasım'da kuvvetli yağış ve fırtına sebebiyle tüm eğitim kurumlarında ara verildi. Engelli ve hamile personel için idari izin uygulaması da getirildi.

Zonguldak, son dönemlerin en şiddetli yağış ve fırtına koşullarıyla karşı karşıya. Bu durum, eğitim faaliyetlerini doğrudan etkileyerek, öğrencilerin ve öğretmenlerin güvenliği için önemli bir adım atılmasına neden oldu.

Zonguldak Valiliği'nden önemli karar

21 ve 22 Kasım tarihlerinde, Kdz. Ereğli'de yer alan tüm resmi ve özel eğitim kurumlarına (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitime iki gün ara verilmesine karar verildi. Zonguldak Valiliği, aldığı bu kararı, öğrenci ve personel güvenliğini öncelikli tutarak aldığını vurguladı.

Kdz. Ereğli'de eğitime ara

Kdz. Ereğli'de yaşanan kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle, eğitim öğretim faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Bu durum, hem resmi hem de özel örgün eğitim kurumları, yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ve özel kursları kapsıyor.

Engelli ve hamile personel için idari izin

Kdz. Ereğli'deki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel, 21-22 Kasım 2023 tarihlerinde iki gün süreyle idari izinli sayılacak. Bu karar, çalışanların güvenliği ve sağlığını koruma amacıyla alındı.