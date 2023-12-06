Zonguldak Soğuksu'da halk pazarı beklenen ilgiyi görmedi

Zonguldak'ın Soğuksu semtindeki halk pazarı, beklenen ilgiyi göremedi. Kentin kalbinde yer alan bu pazar, her hafta çarşamba ve cumartesi günleri kuruluyor. Ancak, güzel hava koşullarına rağmen pazar alanı neredeyse boş kaldı.

Esnafın beklentisi karşılanmadı

Pazar esnafı, bu düşük ilgi sebebiyle memnuniyetsizliklerini dile getirdi. Halkın pazar yerine ilgi göstermemesi, esnafın beklentileri ile örtüşmedi. Ürünlerin fiyat etiketleri ise geçen hafta ile aynı seviyede sabit kaldı.

Ürün fiyatları ve çeşitliliği

Tezgahlarda çeşitli sebze ve meyveler bulunuyor. Patatesin kilosu 15 TL, soğan 10 TL, domates 25 TL olarak etiketlendi. Ayrıca, salatalık ve patlıcan 15 TL, marul 20 TL, ıspanak ve brokoli 25 TL'den satışa sunuldu. Biberin kilosu 30 TL, kabuska ve havuç 20 TL, portakal ve mandalina ise sırasıyla 30 TL ve 15 TL'den alıcı buldu.

Pazarın ekonomik etkisi

Bu durum, hem esnafın hem de alıcıların ekonomik beklentilerini etkiliyor. Esnaf, satışların artmasını ve pazarın canlanmasını umarken, alıcılar ise fiyatların daha uygun olmasını bekliyor. Pazarın canlılığı, bölgenin ekonomik durumu üzerinde de önemli bir etkiye sahip.