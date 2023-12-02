Zonguldak Spor Basket 67 Takımı Oyuncusunun Ölümüne Neden Olan Kazada Dava Açıldı

Zonguldak Spor Basket 67 takımı oyuncusu Mihrace Yasemin Buğdaycı'nın hayatını kaybettiği kaza ile ilgili olarak tutuksuz sanık M.K. hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan dava açıldı.

24 Temmuz tarihinde Diyarbakır'da bisikletiyle seyir halindeyken M.K.'nin kullandığı hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşanan trajik olayın ardından başlatılan soruşturma neticesinde hazırlanan iddianame, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edildi.

İddianamede, kazanın yaşandığı bölgede yasal hız sınırının 30 kilometre olduğu tespit edilirken, M.K.'nin yaya geçidine yaklaşmasına rağmen aracının hızını azaltmadığı ifade edildi. Şüpheli M.K.'nin mahal şartlarına göre herhangi bir tehlikeyi algılamadığında güvenli duruş yapabilecek seviyede aracının hızını düşürmediği belirtildi.

Olayın gelişimi kapsamında çarpışmadan kaçınılamayacak seviyede olduğunun belirlendiği iddianamede, M.K.'nin tali kusurlu olduğuna dair rapor düzenlendiği kaydedildi. Sanık M.K.'nin ifadesinde, olay yerindeki refüjdeki yüksek boylu ağaçlar ve yolun diğer tarafının görülmediğini öne sürdüğü, yaya geçidine yaklaştığında kimseyi göremediğini belirttiği ifade edildi.

Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda, M.K.'nin kanında alkol, idrarında ise uyuşturucu ve uyarıcı maddeye rastlanmadığı belirtildi. İddianamenin değerlendirme kısmında, şüphelinin olay yerinde hız sınırlamasına rağmen aracının hızını azaltmadığı ve kazaya sebebiyet vererek Mağlup Buğdaycı'nın ölümüne neden olduğu vurgulanarak, sanık hakkında yeterli delil ve şüphe bulunduğu ifade edildi.

Tutuksuz sanık M.K. hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edilen dava, 4. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek. Mahkeme, delillerin toplanması ve tarafların dinlenmesi sonrasında kararını verecek. Buğdaycı'nın ailesi, davanın sonuçlanmasını bekliyor ve adalete güveniyor.