Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir'den Ekonomik Projeler ve İstihdam Hamlesi

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir, şehirdeki ekonomik gelişmeler ve çeşitli sektörlerdeki projeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Demir, Gökçebey'de işsizlik sorununu çözecek bir projenin geliştirildiğini belirterek, "Devrek Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte bu projeyi hayata geçiriyoruz. Çok yakın zamanda teşvik sistemini uygulayarak Gökçebey'de 2 bin kişilik istihdam oluşturmayı hedefliyoruz. Bu proje ile Gökçebey İlçesi'nin işsizlik sorununu ortadan kaldırmayı planlıyoruz" dedi.

Başkan Demir, Zonguldak'ın ekonomik durumuyla ilgili olarak, "Zonguldak göreceği kadar dibi gördü ancak geleceği parlaktır. Filyos Projesi gibi büyük sanayi yatırımları için avantajlarımız var. Sanayi trendini doğru planlamalı, düzenli sanayi alanları oluşturmalıyız. Ayrıca, tarım ve hayvancılıkta kooperatifçilik yapma konusunda daha fazla adım atmalıyız" şeklinde konuştu.

Başkan Demir, bölgedeki gelişmeleri değerlendirirken, "En geride olan bölge Kilimli. Kilimli ekonomik anlamda çöküntü içerisinde. Ancak Kilimli Yatırım Üssü projesi ile 1400 dönüm alanın ortaya çıkacağını belirtiyoruz. Bu proje, bölgede ekonomik canlanmayı sağlayacak önemli adımlardan biridir" şeklinde ifadelerde bulundu.

Ayrıca, Başkan Demir, Zonguldak'ın genel durumu hakkında, "Zonguldak 2022 verilerine göre 28-27'inci sıradadır. Ancak şehir, toparlanma sürecindedir. Önümüzdeki 2 yıl içinde Filyos Limanı'nın ticaret açısından önemli bir nokta olacağını düşünüyoruz" dedi.

Başkan Demir, şehrin geleceğiyle ilgili umutlu olduğunu vurgulayarak, "Zonguldak'ın nereden nereye geldiğini görüyoruz. Geleceği parlaktır" ifadelerini kullandı.