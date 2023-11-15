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Zonguldak'da Cumhuriyet Ortaokulu'ndan Tarihe Yolculuk: Özel Müze Sınıfı Açılışı

Zonguldak'da Cumhuriyet Ortaokulu'ndan Tarihe Yolculuk: Özel Müze Sınıfı Açılışı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki Cumhuriyet Ortaokulu, eğitim ve tarih arasında köprü kurarak öğrencileri için özel bir müze sınıfı oluşturdu.

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Bu proje, okulun Sosyal Bilimler Öğretmeni Volkan Gebeş'in liderliğinde gerçekleşti. Yaklaşık bir yıl süren çabalar sonucunda, tarihi ve kültürel öneme sahip çeşitli eşyalar toplanarak bu sınıf içerisinde sergilendi. Müze sınıfı, öğrencilere derslerde işlenen konuları somut örneklerle pekiştirme fırsatı sunuyor.

Müze sınıfında, arkeoloji ve etnografya müzesini andıran bir atmosfer yaratıldı. Burada, Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetin 10. yılında giydiği takım elbisesinin bir kopyası da dahil olmak üzere, eski paralar, eski zaman televizyonları, tarihi kıyafetler, Çanakkale Cephesi'nde kullanılan eşyalar ve Çaycuma'ya özgü yöresel eşyalar sergileniyor.

Gebeş, bu projenin amacının öğrencilere müze eğitimi vermek ve milli-manevi değerlere olan bağlılıklarını güçlendirmek olduğunu belirtti. Başlangıçta küçük bir kıvılcımla başlayan proje, köy halkının desteği ve sosyal medya aracılığıyla ulaşılan müze tasarımcıları ve koleksiyonerlerin katkılarıyla genişledi. Özellikle, Atatürk'ün kıyafetinin kopyasını okula hediye eden müze tasarımcısı Türkan Kafadar'a Gebeş'in teşekkürleri özellikle vurgulandı.

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Cumhuriyet Ortaokulu'nun bu özel müze sınıfı, eğitimde yenilikçi yaklaşımların ve tarihi bilincin önemini vurgulayan bir örnek olarak dikkat çekiyor. Öğrencilere tarih ve kültür konularında daha derinlemesine bir anlayış kazandırmayı hedefleyen bu sınıf, aynı zamanda toplumsal değerlerin aktarılmasında önemli bir rol oynuyor.

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