Zonguldak'ın Alaplı İlçesi'nde meydana gelen şiddetli fırtına, balıkçı teknelerine büyük zarar verdi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 19 Kasım'da başlayan şiddetli fırtına ve sağanak yağış, bölgedeki balıkçı barınaklarında büyük hasara yol açtı. Güçlü rüzgarlar ve yoğun yağış, balıkçı teknelerinin su almasına ve batmasına neden oldu.

25 Tekne suya gömüldü

Fırtına sonrası yaşanan felaket sonucunda, Alaplı balıkçı barınağında demirli 25 balıkçı teknesi su alarak battı. Bu olay, bölge balıkçılık endüstrisini olumsuz yönde etkiledi ve yerel ekonomiye zarar verdi.

Kurtarma operasyonu başlatıldı

Batan teknelerin sahipleri ve yetkililer, zorlu hava koşullarına rağmen hemen harekete geçti. Yapılan yoğun ve dikkatli çalışmalar sonucunda, batan balıkçı tekneleri vinç yardımıyla dört gün içinde karaya çıkarıldı. Kurtarma operasyonu sırasında, bölgedeki balıkçılar ve topluluk üyeleri dayanışma içinde hareket etti.

Tekne sahipleri tedbir aldı

Alaplı'daki balıkçılar, gelecekte benzer durumların önüne geçmek için önlemler aldı. Fırtınanın etkisini azaltmak ve teknelerini korumak için, deniz üzerindeki teknelerini daha güvenli yerlere çekti. Bölgedeki balıkçılar, bu tür doğal afetlere karşı daha hazırlıklı olmanın önemini vurguladı.

Yeniden yapılanma süreci

Bu felaket sonrasında, Alaplı balıkçıları yeniden yapılanma sürecine girdi. Bölge halkı ve yetkililer, zarar gören altyapıyı onarmak ve balıkçılık endüstrisini eski haline getirmek için bir araya geldi.