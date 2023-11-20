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Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde, yoğun yağışın mahsur bıraktığı vatandaşları 7 saat sonra kurtarıldı

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde, yoğun yağışın mahsur bıraktığı vatandaşları 7 saat sonra kurtarıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi, Kızılca beldesinde meydana gelen şiddetli yağışlar, beklenmedik olaylara neden oldu. Aşırı yağışlar sonucu iki vatandaş, kalp ve tansiyon rahatsızlıkları ile mahsur kaldı. Bu olay, jandarma ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.

Jandarma ekiplerinin zorlu mücadelesi

Jandarma asayiş ekipleri, zorlu hava koşullarına rağmen hızlı bir şekilde olay yerine ulaştı. Mahsur kalan vatandaşların sağlık durumlarının ciddiyeti, kurtarma operasyonunu daha da acil hale getirdi. Ekipler, vatandaşların hayatını kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.

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7 Saat süren kurtarma operasyonu

Kurtarma operasyonu, itfaiyenin sağladığı botlarla desteklendi. Ekipler, yoğun yağış ve zorlu arazi koşullarına rağmen 7 saat süren bir çaba sonucu vatandaşları güvenli bir bölgeye taşımayı başardı. Bu başarı, ekiplerin profesyonelliğini ve özverisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Mahsur kalan vatandaşların durumu

Kurtarılan iki vatandaşın sağlık durumları, ekipler tarafından anında değerlendirildi. Tansiyon ve kalp rahatsızlıkları bulunan vatandaşlar, gerekli tıbbi müdahalelerle stabil hale getirildi. Bu olay, doğal afetler karşısında hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha vurguladı.

Toplumun ve yetkililerin dayanışması

Bu olay, toplumun ve yetkililerin zor zamanlarda bir araya gelerek nasıl büyük başarılara imza atabileceğinin somut bir örneğini oluşturuyor. Jandarma ekiplerinin fedakarlığı ve profesyonelliği, toplumda büyük takdir topladı.

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