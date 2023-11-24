Zonguldak'ta 13 kaçak maden ocağına büyük operasyon: 6 şüpheli yakalandı

Ele geçirilen malzemeler ve imha edilen ocaklar

Operasyonda ele geçirilen 2 kürek, 3 vinç, 3 vagon, 1 kazma, 4 ton kaçak kömür ve 110 metre ray, kaçak faaliyetlerin boyutunu gözler önüne serdi. Yakalanan malzemeler, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri tarafından ocakların imhası gerçekleştirilirken, ocakların orman sınırları içinde bulunması nedeniyle ele geçirilen ekipmanlar ilgili orman yönetimine devredildi.

Adli sürecin başlangıcı ve operasyonun etkisi

Operasyon neticesinde yakalanan 6 şüpheli hakkında idari işlemler başlatıldı. Bu girişim, bölgede kaçak madencilik faaliyetlerine karşı ciddi bir uyarı niteliğinde. Jandarma ekiplerinin kararlı duruşu ve etkin müdahalesi, kaçak madencilikle mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Operasyonun, Zonguldak ve çevresinde kaçak madencilik faaliyetlerine büyük bir darbe vurduğu ve bölge halkının güvenliğini sağlama noktasında önemli bir başarı olduğu vurgulanıyor. Yetkililer, benzer operasyonların devam edeceğinin sinyallerini vererek, kaçak madencilikle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtiyorlar.