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Zonguldak’ta akşam saatlerinde meydana gelen korkunç yangın

Zonguldak’ta akşam saatlerinde meydana gelen korkunç yangın

Zonguldak, İncivez Mahallesi'nde dün akşam meydana gelen buzdolabı kaynaklı yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

İtfaiye ekipleri anında müdahale etti

Olay, apartman sakinlerinin ve çevredeki vatandaşların dikkatini çeken yoğun dumanlarla ortaya çıktı. İhbar üzerine hızla olay yerine ulaşan Zonguldak İtfaiye ekipleri, yangına hemen müdahale ederek, olası bir faciayı önledi. Ekiplerin profesyonel ve hızlı müdahalesi sayesinde yangın, daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

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Maddi hasar ve güvenlik önlemleri
Yangın, neyse ki can kaybına yol açmadı, ancak apartman dairesinde ciddi maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin raporuna göre yangının buzdolabından kaynaklandığı anlaşıldı. Olay sonrası bölge sakinleri, ev aletlerinin güvenliği konusunda daha dikkatli olmaya çağırıldı.

Yetkililer uyarıyor

Bu tür olaylar, ev aletlerinin düzenli bakım ve kontrollerinin önemini bir kez daha gündeme getiriyor. Yetkililer, buzdolabı gibi günlük kullanımda olan cihazların periyodik kontrollerinin yapılması ve eski, arızalı ekipmanların değiştirilmesi konusunda halkı uyarıyor.

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