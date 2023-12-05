Zonguldak'ta anlamlı buluşma: "Hayata şiirden bakmak"
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde gerçekleşen "Hayata Şiirden Bakmak" başlıklı söyleşide, ünlü yazar Hayati İnanç, okurlarıyla buluştu.
Dolu dolu bir salon
Etkinliğe büyük bir ilgi gösterildi. Salondaki koltuklar tamamen doldu ve bazı davetliler etkinliği sahneden izlemek zorunda kaldı. 800'e yakın katılımcının yer aldığı bu etkinlik, üniversitenin kültürel etkinliklerindeki popülerliğini bir kez daha kanıtladı.
Hayati İnanç'tan değerli mesajlar
Yazar Hayati İnanç, etkinlik öncesi yaptığı röportajda, insanlara yapılan yatırımın önemine dikkat çekti. İnanç, "Kuvvetle inanırım ki en değerli yatırım insana yapılan yatırımdır" ifadeleriyle bu görüşünü vurguladı. Ayrıca, sahneye çıkmadan önce duyduğu heyecanı, gelecekteki olumlu etkilerin beklentisini ve ruh sağlığının önemini dile getirdi.
Önemli isimler katıldı
Söyleşiye ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz ve diğer protokol üyeleri katıldı. Bu katılım, etkinliğin önemini ve çeşitli sektörlerden ilgiyi gösteriyor.
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