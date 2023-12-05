Zonguldak'ta anlamlı buluşma: "Hayata şiirden bakmak"

Dolu dolu bir salon

Etkinliğe büyük bir ilgi gösterildi. Salondaki koltuklar tamamen doldu ve bazı davetliler etkinliği sahneden izlemek zorunda kaldı. 800'e yakın katılımcının yer aldığı bu etkinlik, üniversitenin kültürel etkinliklerindeki popülerliğini bir kez daha kanıtladı.

Hayati İnanç'tan değerli mesajlar

Yazar Hayati İnanç, etkinlik öncesi yaptığı röportajda, insanlara yapılan yatırımın önemine dikkat çekti. İnanç, "Kuvvetle inanırım ki en değerli yatırım insana yapılan yatırımdır" ifadeleriyle bu görüşünü vurguladı. Ayrıca, sahneye çıkmadan önce duyduğu heyecanı, gelecekteki olumlu etkilerin beklentisini ve ruh sağlığının önemini dile getirdi.

Önemli isimler katıldı

Söyleşiye ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz ve diğer protokol üyeleri katıldı. Bu katılım, etkinliğin önemini ve çeşitli sektörlerden ilgiyi gösteriyor.