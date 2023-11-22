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Zonguldak'ta büyük operasyon: 25 dinamit ele geçirildi

Zonguldak'ta büyük operasyon: 25 dinamit ele geçirildi

Zonguldak'ta gerçekleştirilen büyük operasyonda, Kilimli ilçesinde durdurulan araçta 25 adet dinamit ele geçirildi. İki şüpheliye "Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Ele Geçirilmesi" suçundan işlem yapıldı.

Operasyon, Kilimli ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçla başladı. Araçta bulunan D.Y. ve K.Y. isimli şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan detaylı aramalarda toplamda 25 adet dinamit ele geçirildi. Bu durum, bölgedeki güvenlik risklerine karşı alınan tedbirlerin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Tehlikeli madde ticareti engellendi

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'nün titiz çalışmaları sonucu, "Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Ele Geçirilmesi veya El Değiştirmesi" suçu kapsamında iki şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Bu operasyon, tehlikeli maddelerin yanlış ellere geçmesinin önlenmesinde büyük bir adım olarak görülüyor.

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