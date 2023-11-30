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Zonguldak'ta büyük uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Zonguldak'ta büyük uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Zonguldak'ta gerçekleştirilen geniş çaplı uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı. Çeşitli ilçelerde yapılan baskınlarda büyük miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 21 kişi gözaltına alındı.

Operasyon sırasında 605 gram Esrar, 216 gram Metamfetamin, 4 gram Kokain, 8 gram Bonzai ve 129 adet Sentetik hap ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu ticaretinde kullanılan 1 adet hassas terazi, 2 adet 9mm tabanca ve 49 adet mermi, 5 adet av tüfeği ve 30 adet av tüfeği fişeği, ile 10 adet dijital materyal de bulundu.

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Şüphelilerin akıbeti ve adli süreç

Operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 15'i, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Uyuşturucu/Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti yapma suçundan mahkemeye sevk edilen 6 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu operasyon, Zonguldak Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmalarının bir sonucu olarak dikkat çekiyor.

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Bölgede huzur ve güvenin sağlanması

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'nın bu başarılı operasyonu, bölgede uyuşturucu ile mücadelede önemli bir adım olarak görülüyor. Ekiplerin titiz çalışmaları sayesinde, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve halkın huzuru için önemli bir gelişme sağlandı.

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